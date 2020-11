The Mandalorian: Bo-Katan Kryzes Wurzeln reichen weit ins Star Wars-Universum zurück

Die neue Folge von The Mandalorian wartet mit einem epischen Auftritt von Bo-Katan Kryze auf. Doch wer ist die von Katee Sackhoff verkörperte Mandalorianerin?

In der 3. Folge der 2. Staffel stellt uns The Mandalorian eine neue Figur vor: Bo-Katan Kryze. Diese tauchte schon vorher in diversen Star Wars-Geschichten auf. Wir haben die wichtigsten Infos zur Figur für euch zusammengefasst.



The Mandalorian: Wer ist Bo-Katan Kryze?

Din Djarin und Baby Yoda schweben in Lebensgefahr. Genau in diesem Moment eilt Bo-Katan Kryze den beiden zu Hilfe. Es handelt sich nicht um den ersten Auftritt der Figur. Ihre Wurzeln reichen noch viel weiter ins Star Wars-Universums zurück. Die Kriegerin war bereits in den Animationsserien The Clone Wars und Star Wars Rebels zu sehen. Jetzt will die das Dunkelschert und die Herrschaft über ihre Heimat zurückerlangen.

Katee Sackhoff spielt Bo-Katan Kryze: Die als Kara Starbuck aus Battlestar Galactica bekannte Schauspielerin lieh der Figur auch in The Clone Wars und Star Wars Rebels ihre Stimme.

Bo-Katans Geschichte beginnt auf Mandalore

Bo-Katan ist mit ihrer Schwester Satine auf dem Planeten Mandalore aufgewachsen, der vor allem für seine stolzen Krieger/innen bekannt ist. Während den Klonkriegen herrscht Satine als Herzogin über Mandalore. Ihre pazifistischen Ambitionen kollidieren mit der Splittergruppe Death Watch, die von Pre Vizsla angeführt wird. Dieser Splittergruppe schließt sich Bo-Katan an, was zum Bruch zwischen den zwei Schwestern führt.

© Disney Bo-Katan Kryze in The Clone Wars

Pre Viszla, der sich im Besitz des mächtigen Dunkelschwerts befindet, will die Herrschaft über Mandalore an sich reißen. Schlussendlich wird er mit der Death Watch von seinem Heimatplaneten verbannt. Im Exil verbündet er sich mit Darth Maul und schmiedet Pläne zur Eroberung von Mandalore.

Bo-Katan distanziert sich von Darth Maul

Der Putsch gelingt, doch das Bündnis mit Maul hält nicht lange: In einem Duell besiegt der ehemalige Sith Pre Vizsla. Das Dunkelschwert wechselt seinen Besitzer und Maul erhält die Macht über Mandalore. An diesem Punkt wendet sich Bo-Katan von der Death Watch ab. Mit ihrer eigenen Splittergruppe, den Nite Owls, leistet sie Widerstand im Bürgerkrieg, der nachfolgend die Geschehnisse auf Mandalore bestimmt.

Alle relevanten The Clone Wars-Episode zu Bo-Katan Kryze:

Staffel 4, Folge 14: Der andere Weg

Staffel 5, Folge 14: Der dunkle Bund

Staffel 5, Folge 15: Schwarze Sonne über Mandalore

Staffel 5, Folge 16: Immer zu zweit sie sind

Staffel 7, Folge 7: Kein Ausweg

Staffel 7, Folge 8: Ein gemeinsamer Feind

Staffel 7, Folge 9: Alte Freunde und alte Feinde

Staffel 7, Folge 10: Dieser eine Moment

Staffel 7, Folge 11: Scherbenhaufen

Alle The Clone Wars-Episoden auf Disney+ streamen *

Obwohl es Bo-Katan gelingt, ihre Schwester zu befreien, stirbt diese durch Maul und das Dunkelschwert. Ein Tod, der auch Obi-Wan Kenobi hart trifft, da dieser heimlich in Satine verliebt ist. Bo-Katan kehrt Mandalore den Rücken. Erst durch die Unterstützung von Ahsoka Tano und der Republik gelingt es ihr, den Thron zurückzuerobern. Ihre Herrschaft ist aber nur von kurzer Dauer, denn es folgt der Zusammenbruch der Republik.

Bo-Katan vereint Mandalore mit dem Dunkelschwert

Aus der Asche der Republik entsteht das Galaktische Imperium und breitet sich auf Mandalore aus. Bo-Katan macht derweil eine weitere schicksalhafte Begegnung. Von Sabine Wren, eine Mandalorianerin, die sich gegen die imperiale Besatzungsmacht stellt, erhält sie das Dunkelschwert. Daraufhin wird Bo-Katan von den verschiedenen Clans als Herrscherin über Mandalore anerkannt.

Alle relevanten Star Wars-Rebels-Episoden zu Bo-Katan Kryze:

Staffel 4, Folge 1: Die Helden von Mandalore - Teil 1

Staffel 4, Folge 2: Die Helden von Mandalore - Teil 2

Alle Star Wars Rebels-Episoden auf Disney+ streamen *

Das Imperium reagiert mit der Großen Säuberung von Mandalore - ein verheerendes Ereignis, bei dem unzählige Mandalorianer/innen ihr Leben lassen mussten. Die wenigen, die fliehen konnte, leben fortan zurückgezogen im Untergrund, wie wir in The Mandalorian erfahren haben. Aller Wahrscheinlichkeit nach hat Bösewicht Moff Gideon in diesem Zuge das Dunkelschwert an sich gerissen.

The Mandalorian schlägt Bo-Katans nächstes Kapitel auf

© Disney Bo-Katan und ihre Gang in The Mandalorian

In der 3. Folge der 2. Staffel von The Mandalorian offenbart Bo-Katan nun, dass sie auf der Suche nach dem Dunkelschwert ist und ihre Heimat zurückerobern will. Begleitet wird sie von zwei weiteren Mandalorianer/innen, Koska Reeves (Sasha Banks) und Axe Woves (Simon Kassianides). Besonders auffällig ist, dass die drei kein Problem damit haben, ihre Helme abzusetzen. Immerhin setzt Din alles daran, um dies nicht zu tun.

Wo befinden wir jetzt in der Star Wars-Timeline? Falls ihr den Faden verloren habt: The Clone Wars spielt zwischen Episode 2 und 3, Star Wars Rebels zwischen Episode 3 und 4. The Mandalorian setzt fünf Jahre nach Episode 6 ein.

Bo-Katan liefert zugleich die Antwort dafür: Din gehört einer Gruppe Mandalorianer/innen an, die sich Kinder der Watch nennt und die alten Wege ihres Volkes wieder aufgreifen. Diese alten Wege schreiben u.a. das ununterbrochene Tragen des Helms vor. Wie aber schon in The Clone Wars und Star Wars Rebels deutlich wurde, existierten auf Mandalore verschiedene Clans, die nicht die gleiche Wertvorstellung teilen.



Die Gegenüberstellung von Din und Bo-Katan liefert The Mandalorian reichlich Stoff, um die Mando-Mythologie zu vertiefen. Mit Din haben wir eine steife Figur kennengelernt. Bo-Katan hingegen hat durch die vielen Stationen ihres Lebens (vom Terror der Death Watch zur einenden Anführerin von Mandalore) eine beachtliche Entwicklung durchgemacht - und ist noch lange nicht am Ende ihrer Reise angelangt.

