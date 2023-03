The Mandalorian-Star Katee Sackhoff verrät, wie eine Star Wars-Serie gedreht wird: "Wir nennen sie das Gehirn"

Wie wird eigentlich eine Star Wars-Serie gedreht? Was ist das Volume? Und wer steckt wirklich unter dem Helm des Mandalorianers? Katee Sackhoff führt durch einen Tag am Set von The Mandalorian.

Seit über drei Jahren wird das Star Wars-Universum bei Disney+ mit aufwendig produzierten Realserien ausgebaut. Auch nach Obi-Wan Kenobi, Das Buch von Boba Fett und Andor ist das große Flaggschiff des Streaming-Diensts The Mandalorian – die Star Wars-Serie, mit der im November 2019 alles angefangen hat. Nach einer langen Pause kehren Din Djarin und Baby Yoda endlich zurück.

Anlässlich des Starts der 3. Staffel von The Mandalorian habe ich mich mit Schauspielerin Katee Sackhoff zum Interview getroffen. Bereits in den Animationsserien The Clone Wars und Star Wars Rebels hat sie der Kriegerin Bo-Katan Kryze ihre Stimme geliehen, ehe sie mit The Mandalorian in den Live-Action-Bereich wechselte. So groß und wichtig wie in der 3. Staffel war ihre Star Wars-Rolle noch nie.

The Mandalorian Staffel 3: Katee Sackhoff entführt im Interview hinter die Kulissen der Star Wars-Serie

"Seit über einem Jahr arbeiten wir an der neuen Staffel", erzählt Sackhoff. Doch wie genau sieht diese Arbeit in einer hochmodernen Studio-Umgebung wie dem Volume aus, in dem The Mandalorian seit der 1. Staffel gedreht wird?

Moviepilot: Wie läuft ein Tag am Set einer Star Wars-Serie ab?



Katee Sackhoff: Alles fängt mit einem großen Kaffee an, denn Drehtage beginnen sehr früh. Meistens ist es noch dunkel, wenn ich mich auf den Weg ins Studio mache. Dort habe ich einen Raum, in dem ich mich vorbereiten kann, bevor ich in die Maske gehe, wo als Erstes meine Perücke gemacht wird. Währenddessen trinke ich meinen Kaffee und gehe meine Zeilen für den Tag durch. Den Text habe ich mir an diesem Punkt natürlich längst eingeprägt, aber es kann nie schaden, ihn nochmal aufzufrischen und über die Feinheiten im Dialog nachzudenken. Sobald die Perücke sitzt, gehe ich rüber zum Make-up. Danach finden für gewöhnlich die Proben statt.

Was genau passiert bei den Proben?

Bei den Proben hören wir zuerst zu, was die Regisseur:innen für Ideen haben. Danach erzählt [Serienschöpfer und Showrunner] Jon Favreau, was er sich für die jeweiligen Szenen des Tages vorgestellt hat und was er mit diesen im Hinblick auf die Geschichte erreichen will. Wenn wir damit fertig sind, gehe ich zurück in die Garderobe. Da warten zwei Leute auf mich, denn es ist unmöglich, Bo-Katans Rüstung allein anzuziehen. Das machen wir also zu dritt. Die Rüstung wird in einem großen Koffer aufbewahrt. Und dann warte ich, bis ich ans Set gerufen werde, wo die tatsächlichen Dreharbeiten beginnen.

Wie bei den ersten zwei Staffeln habt ihr wieder im Volume gedreht. Wie kann ich mir die Abläufe in dieser ungewöhnlichen Studio-Umgebung vorstellen?

Das Volume ist im Grunde eine riesige Lagerhalle. Also wirklich – es ist gigantisch! Direkt neben dem Eingang auf der rechten Seite befinden sich zahlreiche Computer und Bildschirme. Um die 20 Leute sitzen da und bereiten den Tag vor. Wir nennen sie das Gehirn. Sie kontrollieren das gesamte Volume. Das Volume selbst kannst du dir wie ein Football-Stadion vorstellen, das rundum geschlossen ist. Nur eine Seite ist offen, durch die man hineingehen kann. Im Inneren des Volumes befinden sich zahlreiche LED-Wände, die ungefähr sechs Meter hoch sind. Die Plattform in der Mitte ist quasi unsere Bühne, auf der wir dann spielen, wenn die Kameras laufen.

Was bekommst du als Schauspielerin von all den technischen Aspekten mit?

Wenn wir morgens das Studio betreten, fließt die meiste Zeit in die Koordination und Programmierung des Volume. Auf den LED-Wänden werden die Previsz-Aufnahmen ausprobiert und getestet, also all die Aufnahmen und Bilder, die schon vor dem Beginn der Dreharbeiten erstellt wurden und als Hintergründe in den einzelnen Szenen fungieren. Bis die Schauspielenden ans Set kommen, existiert bereits die Welt, durch die wir uns in der Serie bewegen. Bis auf wenige Details befindet sich die ganze Umgebung auf den LED-Wänden. Alles wird in Echtzeit abgebildet. Das ist ziemlich cool.

Disney Hinter den Kulissen von The Mandalorian

Wie viele Szenen schafft ihr an einem Tag?

Oh, das ist immer unterschiedlich. Wenn es eine große Actionszene ist oder viele Menschen involviert sind, dann brauchen wir für eine Szene schon ein, zwei Tage. Manchmal drehen wir aber auch drei Szenen direkt hintereinander und ich frage mich, wie das in so kurzer Zeit überhaupt möglich war. Es hängt wirklich davon ab, wie kompliziert die Einstellungen des Volumes sind, wie viele Leute auf dem Callsheet stehen und ob es sehr viel Bewegung in der Szene gibt. Es ist ein aufwendiger Prozess, der mehrere Monate dauert. Bei The Mandalorian fühlt es sich so an, als würden wir einen Kinofilm drehen.

Was war die kniffligste Szene, die ihr für Staffel 3 umgesetzt habt?

Ich sage nur Episode 6! Es wurde unglaublich viel gelacht. Aber mehr kann ich noch nicht verraten. Sobald du die Folge siehst, wirst du verstehen, was ich meine.

Ihr arbeitet bei The Mandalorian sehr viel mit Doubles. Weißt du immer, wer sich gerade wirklich unter dem Helm von Din Djarin befindet?

[Lacht] Wir erfahren schon am Morgen, wer für den Tag am Set sein wird und die Figur spielt. Meistens sind mehrere Leute involviert, die dann abwechselnd die Rüstung tragen. Bei Mando sind das neben [Hauptdarsteller] Pedro Pascal zwei Doubles namens Brendan Wayne und Lateef Crowder. Mit denen habe ich sehr viel zusammengearbeitet. Ich weiß also genau, wer in welcher Szene unter dem Helm steckt. Aber es macht tatsächlich einen Unterschied, mit wem ich gerade spiele. Die Stimmung ist immer ein bisschen anders, aber ich habe viel Spaß dabei, verschiedene Kombinationen auszuprobieren.

Und wie sieht es bei dir selbst aus? Arbeitest du auch mit Doubles?

Ja, bei dieser Staffel hatten wir fünf verschiedene Frauen, die Bo-Katans Rüstung getragen haben. Der Grund dafür ist ein einfacher: The Mandalorian ist eine riesige Produktion und wir müssen uns an einen straffen Zeitplan halten. An vielen Dingen wird parallel gearbeitet, ich kann allerdings nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Darüber hinaus bringt jede einzelne Person eine gewisse Expertise mit, was den Umgang mit der Rüstung und der Figur angeht. Unser Ziel ist es, die bestmögliche Serie zu drehen. Um das zu erreichen, überlegen wir uns, wer an welchem Tag für welche Szenen am besten geeignet ist, damit Bo-Katan am Ende so cool und überzeugend wie möglich ist.

Disney Katee Sackhoff als Bo-Katan Kryze in The Mandalorian

Sprecht ihr euch untereinander ab, wie ihr bestimmt Dinge macht?

Ich schaue mir immer genau an, was wer macht. Wenn ich am Set bin und gerade nicht vor der Kamera stehe, habe ich einen kleinen Monitor, auf dem ich die Dreharbeiten genau verfolgen kann. So kann ich mir genau einprägen, wie sich die anderen in der Rüstung bewegen und wie sie sich als Bo-Katan verhalten. Ich wollte sichergehen, dass ich es genauso mache und wir ein einheitliches Bild der Figur schaffen.

Die größte Überraschung der letzten Staffel wurde im Drehbuch verheimlicht. Statt Luke Skywalker wurde der Jedi Plo Koon im Finale genannt. Kannst du da als Schauspielerin überhaupt noch auf die Drehbücher vertrauen?

Es gibt immer ein überraschendes Element, sodass man nie genau weiß, was passiert. Jede Staffel wartet mit Geheimnissen auf und ich glaube, dass Lucasfilm und Disney einen sehr guten Job machen, um diese auch geheim zu halten. Im Zeitalter von Social Media wird es immer schwerer, jemanden zu überraschen. Umso mehr freue ich mich, dass uns das gelungen ist. In Staffel 1 war es Grogu, in Staffel 2 war es Luke Skywalker, in Staffel 3 ... ich befürchte, wir müssen abwarten und schauen, was passiert.

Also weißt du es selbst noch nicht genau?



Doch, doch. Ich habe alle Drehbücher im Voraus gelesen. Wenn mir aber [Produzent, Regisseur und Drehbuchautor] Dave Filoni sagt, dass Plo Koon auftaucht, dann glaube ich das. So bin ich der Szene selbst überrascht und kann das natürlicher spielen.

Die 3. Staffel von The Mandalorian läuft seit dem 1. März 2023 bei Disney+.

