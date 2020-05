The Nun - Das ist die überraschende Verbindung zu Conjuring und den Warrens

Der 5. Conjuring-Film The Nun erzählt die Vorgeschichte des Nonnendämons Valak aus Conjuring 2. Doch es gibt im Spin-off noch eine weitere überraschende Verbindung zum Original.

Achtung, Spoiler zu The Nun: Mit The Nun bekam die dämonische Nonne aus Conjuring 2 ein eigenes Spin-off, in dem wir die Ursprünge der bösen Präsenz Valak erfahren. The Nun spielt im Jahr 1952 in einem rumänischen Kloster. Wenn ihr euch also fragt, wie die Dämonennonne in den folgenden zwei Jahrzehnten in die USA kam, um dort Ed (Patrick Wilson) und besonders Lorraine Warren (Vera Farmiga) zu terrorisieren, dann hat das Ende von The Nun eine überraschende und unerwartete Erklärung parat, die wir euch hier vorstellen.

The Nun ist seit dem 10. Mai 2020 bei Netflix im Stream verfügbar.

So sind The Nun und Conjuring verbunden

Nach dem großen Kampf mit dem Dämon Valak scheint das Böse besiegt worden zu sein und der Dorfjunge Frenchie (Jonas Bloquet) enthüllt Schwester Irene (Taissa Farmiga) seinen wahren Namen. Er ist kein echter Franzose, sonder ein Frankokanadier mit dem Namen Maurice. Wenn es bei den Conjuring-Fans jetzt noch nicht geklingelt hat, kommt ganz am Ende des Films die überraschende Auflösung.

© Warner Bros. Maurice ist die Verbindung zu den Warrens

Denn am Ende macht The Nun einen Zeitsprung von 20 Jahren und präsentiert uns noch einmal die Szene an der Massachusetts Western University aus dem Original Conjuring - Die Heimsuchung. Darin präsentieren Ed und Lorraine Warren ihren Studenten die Videoaufnahme eines Exorzismus' - dem Exorzismus von Maurice, der von Valak besessen wurde.

© Warner Bros. Maurice und die Warrens - 20 Jahre später

Gänzlich wurde Valak am Ende von The Nun nämlich nicht in die Hölle verbannt. Valak nutzte Maurice als menschlichen Wirt, wie ein kleines Mal in Form eines Kruzifixes an seinem Nacken beweist. Jahre später wohnten die Warrens dem Exorzismus von Maurice bei, wobei der Dämon Valak mit Lorraine Warren in Verbindung trat und sich im Jahr 1976 schließlich an sie heftete und mit schrecklichen Visionen plagte.



Ist Schwester Irene die junge Lorraine Warren?

Eine beliebte Theorie, dass Taissa Farmiga in Wahrheit die junge Version von Lorraine Warren porträtiert, erweist sich am Ende des Film leider (vorerst) als falsch. Ganz so abwegig schien diese Theorie jedoch nicht, immerhin spielt The Nun 20 Jahre vor den Ereignissen aus Conjuring und Taissa Farmiga ist 21 Jahre jünger als ihre Schwester Vera Farmiga, die ebenfalls in The Nun als Lorraine Warren zu sehen ist.

© Warner Bros. Kann eine Runde Power-Praying den Dämon aufhalten?

Interessanterweise spielt der Film mit dieser Erwartungshaltung, indem Schwester Irene die gleichen Fähigkeiten wie die spätere Lorraine Warren besitzt, was eine Erklärung dafür wäre, warum Lorraine eine so starke Verbindung zu Valak hat.

Natürlich würde solch eine Enthüllung jegliche realen Bezüge aus Conjuring zunichte machen und das Franchise gänzlich fiktiv werden lassen. Aber vielleicht bekommen wir ja in einem späteren Conjuring-Spin-off noch eine Erklärung, warum sich Schwester Irene und Lorraie Warren so ähnlich sehen und beide die Gabe der Visionen haben.

Wart ihr von der Verbindung zwischen The Nun und Conjuring überrascht?