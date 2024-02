The Rookie Staffel 6 startet endlich in Deutschland: So erfahrt ihr, wie es nach dem Mega-Schock weitergeht [Anzeige]

Für The Rookie-Fans gibt es dieses Jahr eine ganz besondere Überraschung. Die brandneuen Folgen der 6. Staffel werden bei WOW schon einen Tag nach dem US-Start in Originalversion ausgestrahlt. Wir haben den Überblick für euch.

Im Finale der 5. Staffel The Rookie wird Los Angeles von einem neuen Bösewicht unsicher gemacht und wir bangen seither um einen Figuren-Liebling. Die Antworten folgen schneller denn je: Am 21. Februar startet die 6. Staffel von The Rookie bereits einen Tag nach US-Ausstrahlung in Deutschland. Ihr könnt die neuen Folgen The Rookie hierzulande wie immer als Erstes bei WOW streamen.

The Rookie Staffel 6 jetzt bei WOW streamen: Alle Daten im Überblick

Wer Nathan Fillion als mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Cop ohnehin lieber im englischen Original schaut, hat Glück. Die brandneuen Folgen der 6. Staffel kommen nämlich erstmal in der englischen Originalfassung immer mittwochs zu WOW. Im März folgen deutsche Untertitel und im Mai die deutsche Synchronisation:

21. Februar 2024: The Rookie Staffel 6 startet im englischen Original bei WOW

6. März 2024: Deutsche Untertitel für The Rookie Staffel 6 bei WOW

Deutsche Untertitel für The Rookie Staffel 6 bei WOW 1. Mai 2024: Deutsche Synchro von The Rookie Staffel 6 bei WOW

Selbst wenn ihr auf die deutschen Untertitel angewiesen seid, sind es nur noch zwei Wochen, bis ihr die neuen The Rookie-Folgen schauen könnt.

Wie geht es nach dem großen Schock mit Aaron in Staffel 6 weiter?

Seit dem Ende der 5. Staffel rätseln Fans, wie es mit den Rookies weitergeht, ganz speziell mit Aaron. Ein neuer Bösewicht hat es auf die Polizei in Los Angeles abgesehen. Maskierte Söldner werden losgeschickt, um die Cops zu attackieren. Aaron (Tru Valentino) und Celina (Lisseth Chavez) geraten am Ende der letzten Staffel in die Fänge der Verbrecher. Sie werden beide verletzt. Während Celina den Schlag auf den Kopf schnell überwindet, ist Aaron nach einer Notoperation im Koma. Sein Schicksal hängt in der Schwebe.

Doch die 6. Staffel wird sowohl Action- als auch Romantik-Fans bedienen. Neben der Verbrecherjagd läuten die Hochzeitsglocken. Es knistert nicht nur bei dem beliebten Serienpaar "Chenford" (Melissa O'Neil und Eric Winter), auch können wir uns hoffentlich auf das Ja-Wort von John Nolan und Bailey Nune freuen (Nathan Fillion und Jenna Dewan).

Der Trailer zur 6. Staffel teast einen aufregenden Auftakt:

The Rookie - S06 Trailer 2 (English) HD

In der 6. Staffel kehren natürlich auch alle weiteren Fan-Lieblinge zurück. Alyssa Diaz als Angela, Richard T. Jones als Sergeant Grey, Mekia Cox als Detective Harper und Shawn Ashmore als Wesely Evers sind ebenfalls mit dabei. Auch einen wichtigen Neuzugang darf der Cast begrüßen: Schauspielerin Danielle Campbell tritt dem Ensemble als Psychiaterin Blair bei.

Warum genau das LAPD (Los Angeles Police Department) psychiatrische Unterstützung braucht und ob sich Aaron von seiner Schussverletzung erholen kann, werden wir ab dem 21. Februar wöchentlich bei WOW erfahren. Jeden Mittwoch erscheint die neuste Folge.