The Rookie Staffel 7 startet heute in Deutschland, aber nur auf Englisch: Dann kommen die Folgen auf Deutsch

Ab heute streamen die neuen Folgen der 7. Staffel The Rookie auch in Deutschland. Auf die synchronisierten Episoden müsst ihr euch aber etwas länger gedulden.

Auch deutsche The Rookie-Fans kommen ab heute in den Genuss der neuen Folgen. Staffel 7 ist hierzulande parallel zum US-Start ebenfalls jetzt verfügbar. Wer die Serie am liebsten auf Deutsch synchronisiert schaut, muss sich aber noch ein bisschen länger gedulden.

The Rookie Staffel 7 streamt jetzt in Deutschland und synchronisiert etwas später

Bei Skys WOW steht die 1. Folge der neuen The Rookie-Staffel jetzt im Originalton zum Streamen verfügbar. Jede Woche erscheint eine weitere neue Episode. Wer die Serie nicht im Originalton schaut, muss noch bis zum 24. Januar 2025 warten. Dann läuft Folge 1 um 20:15 Uhr bei Sky One in der deutschen Synchronfassung und ist danach bei WOW als Stream abrufbar.

Schaut hier den Trailer zu The Rookie Staffel 7:

The Rookie - S07 Trailer (English) HD

In Staffel 7 von The Rookie steigt ein Hauptdarsteller aus

In den neuen Folgen müssen sich Fans von True Valentino als Aaron Thorsen verabschieden. Der Auftakt von Staffel 7 klärt seine Abwesenheit direkt. Laut The Rookie-Showrunner Alexi Hawley muss Valentinos Ausstieg aber nicht final sein und eine Rückkehr des Stars ist in Zukunft möglich.

Ansonsten soll die neue The Rookie-Staffel wieder episodischer werden und damit zu den frühen Stärken zurückkehren.

