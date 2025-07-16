The Rookie-Star Annie Wersching verstarb 2023: Ihre Karriere umfasste Star Trek, 24 und The Last of Us

Die Schauspielerin Annie Wersching, die in mehreren Episoden von The Rookie mitspielte, erlag 2023 ihrer Krebserkrankung. Ihre Karriere umfasste mehrere große TV-Highlights.

Annie Wersching war regelmäßiger Gast-Star in drei Staffeln der Polizeiserie The Rookie. In insgesamt 6 Episoden verkörperte sie die inhaftierte Serienkillerin Rosalind Dyer, die vor allem durch ihr psychologisches Katz und Maus-Spiel mit Detective Nick Armstrong (Harold Perrineau) im Gedächtnis blieb.

Nachdem bei Wersching 2020 Krebs diagnostiziert worden war, erlag sie 2023 ihrer Erkrankung. Sie hinterließ ihren Ehemann Stephen Full sowie drei gemeinsame Kinder. Ihre Karriere umspannte nicht nur den denkwürdigen Auftritt in The Rookie, sondern auch viele andere TV-Highlights.

Vor The Rookie: Annie Werschings Karriere startete und endete mit Star Trek

Ihren ersten großen Auftritt hatte Annie Wersching in der ikonischen Sci-Fi-Serie Star Trek: Enterprise. Hier spielte sie 2002 in der Episode Schiff der Geister eine gestrandete junge Frau, die sich in Commander Tucker (Connor Trinneer) verliebt. Wersching blieb dem Star Trek-Franchise bis zum Ende treu und kehrte 2022 für ihre letzte Rolle als blutrünstige Borg-Königin in die Serie Star Trek: Picard zurück.

The Rookie ist auch nicht Werschings erste Begegnung mit dem Hauptdarsteller Nathan Fillion. In der Serie Castle spielte sie 2009 in 3 Episoden die Rolle der Schönheitschirurgin Dr. Kelly Nieman und setzte ihm bereits in diesem Universum als Gegenspielerin zu. Im selben Jahr übernahm sie außerdem für zwei Staffeln die Rolle der FBI Special Agentin Renee Walker in der Serie 24.

Diesem ikonischen Videospiel lieh Annie Wersching ihre Stimme

Nicht nur als TV-Schauspielerin kennt ihr sie: Auch in der Gaming-Szene hat sich Annie Wersching einen Namen gemacht. Für das Spiel The Last of Us, dessen Verfilmung bald in die dritte Runde geht, lieh sie der Überlebenden Tess, der besten Freundin von Joel, ihre Stimme. Für ihre Leistung als Sprecherin wurde sie dreifach nominiert und gewann den BTVA People’s Choice Voice Acting Award.

In den Jahren darauf folgten viele Rollen in bekannten Serien. In Vampire Diaries spielte sie Lily Salvatore, die Mutter der Protagonisten Damon und Stefan. Später erlebten wir sie in den Serien Timeless und Marvel's Runaways, in denen sie kurz vor ihrer Diagnose erstmals auch Hauptrollen übernahm.

So wird das Andenken des The Rookie-Stars geehrt

Auf Instagram postete der offizielle Kanal von The Rookie einen rührenden Nachruf auf die Schauspielerin. Die 15. Episode von Staffel 5 (Die Falle) wurde der Schauspielerin gewidmet und in ihrem Namen ausgestrahlt. Auch viele Schauspiel-Kolleg:innen, darunter Kiefer Sutherland und Mark Hamill, teilten ihre Trauer in den sozialen Medien.

Ein Fundraising-Projekt brachte auf gofundme über 230.000 US-Dollar zusammen, die Werschings Kindern zugutekommen sollen. People zitiert die rührenden Worte von Werschings Ehemann Stephen Full: Ihr Tod habe ein “tiefes Loch in der Seele der Familie” hinterlassen, doch Wersching habe ihnen die richtigen “Werkzeuge hinterlassen”, um es zu füllen: “Sie fand das Wunder im einfachsten Moment.”

In den nur 45 Jahren ihres Lebens hat Annie Wersching eine beeindruckende Filmographie auf die Beine gestellt. Die meisten dürften sich an einen ihrer Auftritte in einer der zahlreichen Serien erinnern – Ihre Karriere wirkt auch über ihren viel zu frühen Tod hinaus nach.