The Rookie-Stars brechen endlich ihre Schweigen: So geht es mit Chenford in Staffel 7 nach der Trennung weiter

Fans von The Rookie interessiert vor allem: Wie geht es mit Lucy Chen und Tim Bradford aka Chenford weiter, wenn die 7. Staffel der Serie ankommt. Nun melden sich die Stars zu Wort.

Die The Rookie-Stars Melissa O'Neil und Eric Winter sind den Fans als Lucy Chen und Tim Bradford bekannt. Als Duo sind sie Chenford – und brachen dem Publikum in Staffel 6 das Herz. Denn die Season endete mit der Trennung des Traumpaars.

Seitdem fragt die Fan-Gemeinde sich:

Kommt das The Rookie-Paar Chenford in Staffel 7 wieder zusammen?

Wie es mit dem Polizeipaar Lucy und Tim weitergeht, deutete Schauspieler Winter in einem Gespräch mit dem britischen Hello! -Magazin an:

Wir werden sehen, wie sie an einem Punkt weitermachen, an dem sie gezeigt haben, dass sie sich umeinander sorgen, und jetzt müssen sie herausfinden: 'Können wir einander Raum geben, um unsere Arbeit zu erledigen und unsere Gefühlen an einem sicheren Ort zu verwahren, ohne in etwas hineinzurasen und hoffen, dass niemand vom Weg abkommt?'

Konkreter wurde der Darsteller nur, als es darum ging, dass seine Serienfigur abermals Cop-Neulinge ausbilden wird, wie Officer Nolan (Nathan Fillion) zu Beginn von The Rookie einer war. Über die dramatische Trennung mit seiner Serienpartnerin sagte er aber noch:

Als ich von [Showrunner] Alexi darüber informiert wurde, dachte ich, es wäre eine großartige Gelegenheit für uns, mehr über Tim zu erfahren und warum er das überhaupt durchmachen oder ihr zumuten würde. Als wir diese Trennungsszene bekamen, war es eine eine sehr untypische Trennung. Sie ist irgendwie traditionell – 'Es liegt an mir, nicht dir' – aber wir haben viel darüber geredet. Melissa hatte ihre Herangehensweise und ich hatte meine, die waren sehr unterschiedlich.

Winter wollte die Szene im Moment entwickeln beziehungsweise sie sich entwickeln lassen, während sie sich ausspielt. Einen Aspekt faszinierte ihn besonders daran:

Was allerdings interessant war, ist, dass es keinen guten Grund für die Trennung gab; Tim war komplett verloren in der Person, die er ist, und was er durchgemacht hatte. Er belog zwei Menschen, die ihm sehr wichtig waren in seinem Leben und am Ende des Tages dachte er einfach nicht, er wäre gut genug für sie.

Idyllische Aussprache in Staffel 7 von The Rookie?

Schaut man sich die Instagram-Profile der beiden Darstellenden an, fällt auf, dass sie sich diese Woche beide aus einem idyllisch wirkenden Wald meldeten. Winter mit einigen Fotos und einem Selfie , O'Neil mit ganz ähnlichen Wald-Impressionen und ein wenig japanischer Poesie. Für Fans genug Hinweise, um zu spekulieren, dass Chenford sich in Staffel 7 in idyllischer Umgebung wieder annähern könnten.

Ob das wirklich so ist, erfahren wir erst 2025, wenn die neue The Rookie-Staffel mit mutmaßlich 18 neuen Folgen beim US-Sender ABC und kurz darauf bei uns startet.