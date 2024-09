Yellowstone versteckt auf Poster zu Staffel 5 möglichen Hinweis, wie Kevin Costner aus der Serie geschrieben wird

Die Yellowstone-Rückkehr von Staffel 5b steht vor der Tür und das erste Poster gibt jetzt schon mögliche Hinweise zum Verbleib von Kevin Costners Figur John Dutton.

Auch wenn die Hit-Serie Yellowstone ihre Fans gerade mit widerstreitenden Aussagen zum Serienende nach Staffel 5 oder doch einer 6. Staffel verwirrt, steuert die Familiengeschichte der Duttons weiterhin auf ihre große Rückkehr zu. Seit bekannt ist, dass Kevin Costner nicht zurückkehren wird, fragen wir uns allerdings, wie die Serie damit umgehen wird. Das neue Poster lieferte möglicherweise jetzt erste Antworten.

Yellowstone-Poster zum Staffel 5-Finale spoilert womöglich, wie Kevin Costner die Serie verlässt

Auf den ersten Bildern zu Staffel 5b fehlte Kevin Costners Figur John Dutton ganz. Im ersten Teaser zur Yellowstone-Rückkehr hingegen tauchte sein Charakter (mit Rückblenden-Aussagen zu seinem "Erbe") auf. Welchen Weg geht die moderne Western-Serie geht, um uns in Teil 2 von Staffel 5 zu erklären, warum die vielleicht wichtigste Hauptfigur plötzlich fehlt, könnte schon auf dem jüngst veröffentlichten Yellowstone-Plakat versteckt worden sein:

Obwohl auf dem Poster nur scherenschnittartige Silhouetten zu sehen sind, kann jeder Yellowstone-Fan anhand von Hut und Statur doch gut den Umriss von Kevin Costners Figur John Dutton darauf erkennen. Dieser gliedert sich neben seinem (Stamm?)Baum allerdings in eine Reihe von Grabsteinen sowie ein offenes Grab (zur Linken mit Schaufel) ein. Könnte das jetzt schon der entscheidende Hinweis sein? Vielerorts grassiert die Vermutung, dass Taylor Sheridan Kevin Costners Patriarch nach dem Streit zwischen Serienschöpfer und Star durch eine radikale Ermordung seiner Figur aus der Serie geschrieben hat.

Die unheilschwangere Tagline "Das Blut vieler Generationen hat uns hierher geführt" lässt sich als weiterer tödlicher Fingerzeig lesen. Denn abseits der Yellowstone-Spin-offs 1883 und 1923 zu den Dutton-Vorfahren repräsentierte Kevin Costners Charakter bislang die ältere Generation, die in Staffel 5b dem Streit der Kinder Beth, Jamie und Kayce Platz machen soll.



Wann startet Yellowstone mit Teil 2 ins Staffel 5-Finale?

In den USA kehrt Yellowstone am 10. November 2024 beim Paramount Network zurück. In Deutschland strahlt der Pay-TV-Sender AXN Black das Wiedersehen aus: ebenfalls im November, wenn auch noch ohne konkretes, bekanntes Datum.

Podcast: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

Wir fragen uns schon seit langem: Welche Serie beerbt eigentlich Game of Thrones, Breaking Bad oder The Walking Dead? Eine Antwort lautet: Yellowstone.

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.