The Rookie vergisst seit 7 (!) Jahren, dass der Captain-Posten nachbesetzt werden muss

Es gibt Serientode, welche die DNA eines gesamten Serienuniversums verändern. Dazu zählt das schockierende Ableben von Captain Andersen in The Rookie. Noch schockierender ist, dass es seitdem keinen Captain in der Serie gibt.

Als Captain Zoe Andersen (Mercedes Mason) in der 1. Staffel von The Rookie im Dienst ihr Leben lassen musste, wurde Fans ein Loch mitten ins Herz verpasst. Es gibt Figuren, die kennen wir gar nicht allzu lange, aber sie lassen sich trotzdem nicht ersetzen. Die Serie nimmt das aber etwas zu wörtlich.

Seit Captain Andersens Tod gibt es keinen Captain mehr in The Rookie

Wie Collider kürzlich aufarbeitete, starb Captain Zoe Andersen in The Rookie bereits vor 7 Jahren – und die Serie hat diese wichtige Position einfach nicht mehr besetzt.

Captain Andersen starb unerwartet und brutal in Staffel 1, Folge 16 mit dem Titel Vogelfrei. In der besagten Episode wird der (damalige) Polizei-Neuling John Nolan (Nathan Fillion) von der gefährlichen Gang Southern Front für vogelfrei erklärt. Bei dem Versuch, Nolan zu beschützen, wird Andersen von einer tödlichen Kugel in den Hals getroffen.

Ihr Tod war für Fans nicht leicht zu verkraften. Zum einen wurde deutlich, dass The Rookie trotz humorvoller Grundstimmung bereit ist, wichtige Figuren ohne jede Vorwarnung zu töten. Zum anderen, weil Andersen gewaltige Fußstapfen hinterließ.

Wir erlebten die Militär-Veteranin als eine warmherzige und empathische, aber auch klare und führende Persönlichkeit, weswegen sie eine hervorragende Chefin für die Mid-Wilshire Station und für Neuling John Nolan war. Sie war eine der Wenigen, die an Nolan glaubten und holte ihn in das Ausbildungsprogramm.

Zwar wird sie in Staffel 1, Folge 17 namens Das Erdbeben von dem unsympathischen Captain Tom Weatherby (Greg Cromer) ersetzt. Doch den werden Sergeant Wade Grey (Richard T. Jones) und Kolleg:innen schnellstmöglich wieder los. In den darauf folgenden 6 Staffeln wird Andersen zwar erwähnt – ihr Posten aber nie nachbesetzt.

Deshalb ergibt die Captain-Leerstelle in The Rookie Sinn

The Rookie ist also nicht nur eine faszinierende Figur abhandengekommen – auch in logischer Hinsicht klafft eine Lücke. Es stellt sich die Frage, warum der Posten niemals nachbesetzt wird. Rein logistisch kann das Department nicht jahrelang ohne Captain dastehen. Narrativ ergibt es aber Sinn, denn erzählerisch füllt Sergeant Wade Grey den Posten als Mentor und Boss aus, der die Aufgaben von Nolan und seinen Kolleg:innen überblickt. Inzwischen wurde er bereits zum Lieutenant befördert.

The Rookie hat mittlerweile so viele Figuren angesammelt, dass es nicht noch eine weitere braucht. Wer auch immer gerade der oder die ungenannte Captain in der Mid-Wilshire Station ist, darf auch gerne ungenannt bleiben.

Weitere News zu The Rookie:

Wenigstens können sich Fans von Zoe Andersen an den ersten 16 Episoden der 1. Staffel erfreuen. Diese bietet nicht nur eine mitreißende Performance von Mercedes Mason, sondern haben mittlerweile auch ordentlich Nostalgie-Faktor.