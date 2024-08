The Umbrella Academy ignoriert in finaler Staffel 4 eine wichtige Figur komplett und das ist der Grund

Der Netflix-Hit The Umbrella Academy scheint in der finalen 4. Staffel eine wichtige Figur der 3. Staffel plötzlich vergessen zu haben. Der Showrunner nennt den Grund für das Vorgehen.

The Umbrella Academy ignoriert in Staffel 4 Luthers Ehefrau Sloane komplett

The Umbrella Academy ist mit Staffel 4 zu Ende gegangen. Die streamt seit wenigen Tagen bei Netflix und belegt Platz 1 der Serien-Charts. Doch nicht alles läuft rund im großen Finale des Serien-Erfolgs. Neben harscher Kritik am Umbrella Academy-Abschluss fragen sich viele Fans auch, woabgeblieben ist – dievon der anfangs verfeindeten Sparrow Academy.

Luther (Tom Hopper) und seine Geschwister Victor, Klaus & Co. finden sich wie jede Staffel am Ende der 3. Staffel in einer neuen Timeline wieder. Sie haben diesmal allerdings keine Kräfte mehr, Diego hat seine Finger zurückbekommen, Luther lebt plötzlich wieder. Es fehlt aber auch jemand: Sloane (Génesis Rodríguez ). Luther hat sie in Staffel 3 kennen und lieben gelernt und geheiratet. In seiner letzten Szene der vergangenen Staffel geht er auf die Suche nach ihr.

Netflix Luther und Sloane in Staffel 3 von Umbrella Academy

Staffel 4 startet sechs Jahre später. Wir sehen alle Mitglieder der dysfunktionalen Familie in ihren mehr oder weniger normalen Leben, die sie sich ganz ohne Superkräfte in diesen Jahren aufgebaut haben. Luther ist mittlerweile Stripper und liebt seinen Job. Sloane wird jedoch mit keinem Wort erwähnt. Weder zu Beginn noch am Ende der finalen Staffel. Sie scheint einfach vergessen.



Deshalb fehlt Sloane im Umbrella Academy-Finale

Der Showrunner Steve Blackman, gegen den Vorwürfe erhoben wurden, erklärt das Fehlen: Es sei aus "logistischen Gründen" passiert. Im Interview mit TVLine verrät Blackman sogar, welche Storyline er für Sloane umsetzen wollte:

Ich konnte die Luther-Sloane-Storyline nicht machen, die ich eigentlich in dieser Staffel machen wollte. Ich wollte, dass Sloane lebt, sich aber nicht an Luther erinnert und er sie dazu bringen muss, sich wieder zu verlieben. Wir konnten sie aus logistischen Gründen nicht umsetzen.

Er hätte die Storyline nicht in die Staffel packen können, da sie insgesamt weniger Zeit hatten. Im Gegensatz zu den vorherigen Staffeln mit 8 Episoden hatte das Finale nur 6 Folgen. Einige Ideen mussten für die Haupt-Storyline des erneuten Weltuntergangs weichen.