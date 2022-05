The Umbrella Academy Staffel 3 bei Netflix: Erster Trailer enthüllt den neuen Feind

Eliot Pages Netflix-Superhelden kämpfen in The Umbrella Academy Staffel 3 gegen ihre bösen Brüder und Schwestern. Der erste Trailer macht daraus ein echtes Spektakel.

Mit Umbrella Academy Staffel 3 geht es für die Netflix-Superhelden um Viktor Hargreeves (Elliot Page) in eine neue Runde. Der erste lange Trailer zeigt sie endlich so richtig im Schlamassel. Sie müssen nämlich ihren bösen Zwillingen von der Sparrow Academy den Garaus machen.

Schaut euch hier den neuen Trailer zu The Umbrella Academy an:

The Umbrella Academy - S03 Trailer (Deutsch) HD

Netflix entfesselt in The Umbrella Academy Staffel 3 den Superhelden-Bürgerkrieg

Das haben die Viktor und seine Superhelden-Geschwister dem Zeitreise-Tohuwabohu aus Staffel 2 zu verdanken. Nach einem abgefahrenen 60er-Jahre-Trip landeten sie nämlich wieder in einer veränderten Gegenwart. Ziehvater Reginald (Colm Feore) ist da nicht nur am Leben, sondern hat mit den Sparrows eine Truppe an übernatürlichen Fieslingen um sich.

Und das ist nicht die einzige Neuerung in Staffel 3 des beliebten Netflix-Hits. Ein Kugelblitz (!) droht alles Leben zu beenden. Affe Pogo kehrt als Tätowierer zurück. Umbrella Academy wird außerdem Zuwachs von einem Euphoria-Star erhalten. Fans können sich also auf einen Superhelden-Bürgerkrieg der Extraklasse freuen.

Wann kommt The Umbrella Academy Staffel 3 zu Netflix?

Und bis es so weit ist, dauert es nicht mehr lange. Die 3. Staffel von The Umbrella Academy soll am 22. Juni 2022 bei Netflix anlaufen. Bis dahin können Fans noch fleißig die Comic-Vorlage pauken.

Ist Netflix noch der beste Streamingdienst?

Netflix steckt in seiner ersten richtig großen Krise. Im Moviepilot-Podcast Streamgestöber sprechen wir über die verschiedenen Probleme, die dazu geführt haben.

Preiserhöhungen, Serienabsetzungen und viel Masse statt Klasse: Netflix ist zwar immer noch der beliebteste Streamingdienst weltweit, aber wie lange noch? Die Konkurrenz um Sky, Amazon, Disney+ und HBO Max hat enorm aufgeholt.

