The Umbrella Academy Staffel 4 spaltet mit kontroverser Entscheidung und selbst ein Star hasst es: "Muss das wirklich so passieren?"

Die finale 4. Staffel von The Umbrella Academy hat Fans mit einer Storyline auf Netflix überrascht, die aktuell für Furore sorgt. Selbst Diego-Darsteller David Castaneda konnte ihr nichts abgewinnen.

Das The Umbrella Academy-Finale hat uns auf Netflix erreicht und Presse und Fans weitgehend enttäuscht zurückgelassen. Während die Kritik der 4. Staffel der Superhelden-Serie auf Netflix noch vereinzelte positive Seiten abgewinnen konnte, äußerten sich Anhänger:innen der ersten drei Umbrella Academy-Staffeln geradezu erzürnt über die neuen Folgen.

Ein Kritikpunkt setzt sich aus der Beziehung zwischen Lila (Ritu Arya) und Fünf (Aidan Gallagher) zusammen, die wohl selbst die treuesten Fans nicht haben kommen sehen. So war auch Diego-Darsteller David Castaneda von der Geschichte überrascht, die Diego plötzlich in einem Liebesdreieck mit seiner Ehefrau und seinem Bruder vorsah.

David Castaneda war schockiert von der Beziehung zwischen Lila und Fünf im Umbrella Academy-Finale

Wie Castaneda im Interview mit US Weekly erklärte, war er "ziemlich angepisst", als er das erste Mal von der Storyline erfahren habe: "Ich war wütend. Ich habe ein paar Mal mit [unserem Showrunner] Steve [Blackman] gesprochen und meinte, 'Hey, muss das wirklich so passieren?'"

Im Verlauf der 4. Staffel von Umbrella Academy werden Lila und Fünf für sieben Jahre in einer Zeitschleife gefangen, in welcher sie einander näher kennenlernen und sich schließlich verlieben. Diego hingegen, der in den vorausgehenden Folgen bereits unter Eheproblemen mit Lila litt, bekommt ihre Abwesenheit nicht mit, da Jahre in der Zeitschleife nur wenige Sekunden auf der Erde bedeuten.

Schaut hier ein Featurette zu Umbrella Academy Staffel 4:

The Umbrella Academy - Staffel 4 Featurette (Deutsche UT) HD

Castaneda wollte Blackman überreden, ein Happy End zwischen Lila und Diego zu konzipieren. Doch der ließ sich keinerlei Zusagen abringen:

Es hat keinen Spaß gemacht. Ich habe die ganze Zeit versucht, Steve zu überreden: "Wer gewinnt? Komm schon, Diego gewinnt, oder?" Und er antwortete nur, "Tja, wir wissen es nicht, vielleicht Fünf, vielleicht Diego, vielleicht beide." Ich meinte, "Nein, nein, nein. Sie muss mit Diego zusammen sein."

Für Castaneda hätten Diego und Lila viele gemeinsame Erfahrungen gemacht und ihre Kinder großgezogen, was die beiden Figuren eng zusammenschweißt. Fünf hätte laut Castaneda nur aus Gemütlichkeit gehandelt, als er in der Zeitschleife mit Lila anbandelt:

Fünf war nur einsam, er ist traurig und es ist gemütlich, weil sie dort zusammen sind. Man hat Bedürfnisse. Ich verstehe das. Aber seien wir ehrlich. Kommt schon, Diego? Wer könnte diesen heißen Kerl stehen lassen?

Umbrella Academy-Cast verteidigt die Beziehung zwischen Lila und Fünf

Ben-Darsteller Justin H. Min kann Castaneda hier jedoch nicht vollkommen zustimmen. Denn er sieht Fünfs Liebe zu Lila als wahrhaftig an: "Für Fünf ist Lila alles, oder? Er hat sich noch nie jemandem geöffnet, außer Lila. Diego hat das Potenzial, darüber hinwegzukommen."

Auch Aidan Gallagher selbst glaubt, dass die Beziehung zu Lila sehr wichtig für Fünf ist: "Fünf ist am Anfang von Staffel 4 ziemlich verloren. Und wenn Lila sich entfernt, fällt er in eine Abwärtsspirale der Depression und nichts hat für ihn mehr Bedeutung."

Netflix Aidan Gallagher und Ritu Arya in The Umbrella Academy

Lila-Darstellerin Ritu Arya kann beide Seiten verstehen. Einerseits habe es massive Eheprobleme mit Diego gegeben, andererseits sei er der Vater ihrer Kinder. Gleichzeitig habe Fünf Lila über Monate hinweg angelogen und sie davon abgehalten, ihre Familie wiederzusehen: "Ich denke, es ist kompliziert. Wirklich kompliziert."

Vorsicht, Spoiler!

Welche Entscheidung Lila am Ende trifft, haben weder die Fans noch die Umbrella Academy-Stars erfahren, da sich unsere Superheld:innen im Finale für den freiwilligen Opfertod entscheiden. Laut Arya könne nun jeder selbst entscheiden, wie die Geschichte ausgegangen wäre: "Ich denke, wir finden jeder für sich eine Antwort. Eine für jede Zeitlinie."