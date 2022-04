The Walking Dead-Abschied in Staffel 11: Das sind die Tode in Folge 16

The Walking Dead Staffel 11 verabschiedet zwei wichtige Figuren in Folge 16. Der fulminante Höhepunkt schockiert mit mehreren Toden, die aber nicht ganz überraschend sind.

Ehe sich die 11. Staffel The Walking Dead wieder in die Pause verabschiedet, erreicht der Konflikt zwischen Maggie und Commonwealth-Schurke Lance Hornsby seinen schockierenden Höhepunkt. Und dieser fordert in Folge 16 namens Acts of God mehrere Opfer. Achtung, Spoiler:

Teil 2 der finalen Staffel The Walking Dead begann mit einem blutigen Stand-off zwischen Reaper-Anführerin Leah und Maggie. Nun endet er mit einem weiteren Zusammenstoß der beiden Feindinnen – mit tödlichen Konsequenzen. Ins Kreuzfeuer gerät zudem ein weiterer Charakter, der seit Staffel 9 zur Besetzung der Horrorserie gehörte.

The Walking Dead: Nach diesem Massaker gibt's kein Zurück in Staffel 11

Seit einigen Folgen ist der wahre und verdorbene Kern des Commonwealth immer deutlicher zu erkennen. Lance Hornsby und seine Soldaten schrecken auch nicht vor schrecklichen Gräueltaten zurück, wenn es dem vermeintlichen Schutze der Gemeinschaft dient. Und Maggie (Lauren Cohan) ist ihm schon länger ein Dorn im Auge.

© AMC Lance

Auch Daryl, Aaron und Gabriel können nach dem, was sie in den letzten Folgen gesehen und getan haben, nicht einfach so ins Commonwealth zurückkehren. Es kommt zum ersten Schusswechsel zwischen den Hauptfiguren und dem Commonwealth. Einige Soldaten sterben dabei.

In Folge 16 beauftragt Lance nun Leah (die ja eigentlich seine Leute massakrierte) damit, Maggie zu töten. Eine kleine Commonwealth-Spezialeinheit wird ebenfalls nach Hilltop entsandt, wo diese direkt in eine Falle laufen. Eine Explosion im Barrington-Hause fordert einige weitere Opfer auf Seite des Commonwealth-Militärs.

The Walking Dead Staffel 11 fordert ein weiteres Opfer: Wer war nochmal Marco?

Leah überlebt die Explosion und tötet Maggies Mitstreiter Marco mit einem gezielten Kopfschuss. Hierbei handelt es sich aber nicht um einen gerade erst eingeführten Nebencharakter, der als Kanonenfutter dient.

© AMC Marco (links) und Elijah (rechts)

Seit Beginn der 9. Staffel spielt Darsteller Gustavo Gomez den Hilltop-Bewohner Marco. Auch wenn er keine zentrale Figur mit eigenem Handlungsbogen war, war Marco in vielen Szenen an der Seite der Hauptcharaktere präsent. In insgesamt 13 Folgen war er zu sehen.

The Walking Dead-Tod: Staffel 11 befreit sich von Leah Shaw

Nachdem Maggie die Reaper-Anführerin Leah Shaw in Folge 9 der 11. Staffel am Leben ließ, war es nur eine Frage der Zeit bis Daryls Ex-Freundin irgendwo wieder auftauchen würde. Sechs Monate später kommt es nun in einer kleinen Hütte zum großen Showdown zwischen Leah und Maggie.

© AMC The Walking Dead: Reaper-Schurkin Leah

Der Kampf auf Leben und Tod zwischen den beiden Frauen kündigte sich bereits in der Vorschau zu Folge 16 an. Dass Maggie dabei sterben könnte, war aufgrund ihrer kommenden Spin-off-Serie Isle of the Dead ausgeschlossen. Daher ist es keine Überraschung, dass Leah das große Opfer dieses Midseason-Finales wurde.

Ausgerechnet Daryl ist es, der Leah am Ende erschießt, um Maggie zu retten. Denn erstmals tauchte die von Lynn Collins gespielte Figur in den Bonusfolgen zu Staffel 10 auf, wo sie eine unerwartete Beziehung mit Daryl einging. Ihre Liebe war von kurzer Dauer und mit Staffel 11 präsentierte uns The Walking Dead Leah als eiskalte Widersacherin. Nach Auftritten in insgesamt 9 Episoden ist sie nun tot und der Reaper-Arc endgültig abgeschlossen.

The Walking Dead Staffel 11: Wann geht es mit Folge 17 bei Disney+ weiter?

Nach Folge 16 steht für Fans wieder eine längere Wartezeit an, ehe die finalen acht Folgen der Horrorserie zu sehen sind. Im Herbst 2022 wird es mit Folge 17 weitergehen. Ein konkreteres Startdatum für Season 11C steht bisher allerdings noch nicht fest.

