The Walking Dead mit höllischem Finale: Neuer Staffel 11-Trailer kündigt tödliches Duell in Folge 16 an

The Walking Dead Staffel 11 steuert auf ein tödliches Duell zwischen Maggie und Leah zu. Der Trailer zu Folge 16 schürt nun die Vorfreude auf das explosive Midseason-Finale.

Am kommenden Montag startet bei Disney+ bereits die 16. Episode der 11. Staffel von The Walking Dead. Hier erwartet uns aber nicht das Staffelfinale, sondern ein fulminanter Endpunkt des zweiten Kapitels der dreiteiligen XXL-Season, die das Zombie-Epos zu einem Abschluss bringt. Der Trailer zur neuen Folge kündigt nun ein tödliches Duell zwischen Maggie und Leah an.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Walking Dead Staffel 11 Folge 16 schauen

The Walking Dead - S11 E16 Trailer (English) HD

The Walking Dead Staffel 11: Leah macht Jagd auf Maggie in Folge 16

Der psychopathische Commonwealth-Bösewicht Lance Hornsby (Josh Hamilton) macht sich nicht selbst die Hände schmutzig. Schon seit einigen Folgen ist ihm Maggie (Lauren Cohan) ein nerviger Dorn im Auge. Und den will er nun mithilfe der Ex-Reaper-Anführerin Leah (Lynn Collins) beseitigen. Die hat nämlich noch eine Rechnung mit Maggie offen.

"Maggie bereitet sich vor, das Hilltop und die Menschen von Riverbend gegen Hornsby zu verteidigen", heißt es in der offiziellen Inhaltsbeschreibung zur neuen Episode namens Acts of God. Auch wenn wir uns dank des angekündigten Spin-offs Isle of the Dead keine Sorgen um Maggie machen müssen: Der Trailer zu Folge 16 kündigt dennoch ein spannendes Midseason-Finale (eher Zweidrittelseason-Finale) an.

© AMC Maggie in The Walking Dead Staffel 11 Folge 16

Im Trailer erheben Daryl und Aaron bereits ihre Waffen gegen die Soldaten des Commonwealth. Ein Moment, von dem es kein Zurück mehr gibt, zeichnet sich ab und ein Krieg zwischen den Hauptfiguren und der eigentlich Sicherheit versprechenden Mega-Gemeinschaft scheint unvermeidbar.

The Walking Dead Staffel 11: Wann geht es mit Folge 17 bei Disney+ weiter?

Am 11. April wird die 16. Folge von The Walking Dead Staffel 11 bei Disney veröffentlicht. Danach steht für Fans eine kleine Wartezeit bevor, ehe die finalen acht Folgen der Horrorserie zu sehen sind.

Ein konkretes Startdatum für Season 11C steht bisher noch nicht fest. Zwischen den ersten beiden Kapiteln lagen vier Monate. Demnach könnte es voraussichtlich im August 2022 mit Folge 17 weitergehen.



Ganz ohne The Walking Dead müssen Fans in der Zeit aber nicht auskommen. Bereits ab dem 18. April geht es bei Amazon Prime Video mit neuen Folgen der 7. Staffel Fear the Walking Dead weiter. Und darin erwartet uns die spektakuläre Rückkehr einer lange totgeglaubten Hauptfigur.

