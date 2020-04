The Walking Dead bei Netflix: Wann kommt Staffel 10?

Viele fragen sich, wann die aktuelle 10. Staffel The Walking Dead endlich bei Netflix erscheint. Wir haben nachgeforscht und ihr müsst euch noch ein wenig gedulden.

Die 10. Staffel The Walking Dead ging Anfang April 2020 frühzeitig zu Ende. Jetzt fragen sich alle Netflix-Nutzer ohne Sky-Abo berechtigterweise: Wann kommt Staffel 10 zu Netflix?

Staffel 10 sollte wohl im Herbst bei Netflix landen

Sollten Netflix und The Walking Dead trotz der vielen Verschiebungen durch die Coronakrise ihren eingespielten Rhythmus beibehalten, dann dürfen sich alle Daryl-, Carol- und Negan-Fans den Oktober 2020 markieren. Blicken wir auf die letzten Jahre, dann fällt auf, dass die neue Staffel immer genau ein Jahr später zu Netflix kam. Staffel 9 am 9. Oktober, Staffel 8 am 24. Oktober und Staffel 7 am 25. Oktober.

In den letzten Jahren kamen die Staffeln immer genau ein Jahr später mittwochs zu Netflix. Die 10. Staffel startete am 6. Oktober 2019 bei AMC, daher könnt ihr euch zumindest mit Bleistift für Staffel 10 den 7. Oktober 2020 markieren.



© AMC Negan in The Walking Dead Staffel 9

In Staffel 10 geht The Walking Dead auf hohem Niveau weiter

Zu Beginn der 10. Staffel müssen die Überlebenden immer noch die schrecklichen Ereignisse am Grenzzaun verdauen. Alpha und ihre Beißer- und Whisperer-Gefolgschaft sind weiterhin die größte Gefahr von Michonne, Daryl & Co. Staffel 9 war eine der besten seit langer Zeit, daher liegt die Messlatte für Runde 10 sehr hoch.

Derzeit könnt ihr die 10. Staffel in Deutschland bei Sky Ticket sehen.

