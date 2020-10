The Walking Dead-Chef bestätigt Michonnes Rückkehr - aber wann und wo?

Eigentlich hat sich Michonne aus der Handlung von The Walking Dead verabschiedet. Nun bestätigt jedoch Scott M. Gimple die Rückkehr der beliebten Zombie-Kämpferin.

Werden wir Michonne jemals wieder in The Walking Dead sehen? Diese Frage stellen sich vermutlich alle Fans der Figur, seitdem Schauspielerin Danai Gurira die Serie verlassen hat. Im März wurde die letzte Folge mit Michonne ausgestrahlt. Seitdem haben wir nie wieder etwas über ihren Verbleib gehört.

The Walking Dead: Michonne kehrt definitiv zurück

Kürzlich meldete sich dann aber The Walking Dead-Chef Scott M. Gimple mit spannenden Neuigkeiten zu Wort. Im Interview mit Collider verriet er, dass wir eines Tages definitiv wieder auf Michonne treffen werden.

Ja, ihr werdet Michonne wieder sehen. Wir werden wieder Geschichten mit Michonne erzählen. Ihr Ende in der Serie war in vielerlei Hinsicht der Anfang der Geschichte.

War es bei Maggie lange Zeit ungewiss, ob wir die Figur jemals wieder in The Walking Dead auftaucht, strotzt Scott M. Gimples Antwort im Hinblick auf Michonnes Rückkehr nur vor Zuversicht. Doch welche Möglichkeiten gibt es dafür eigentlich?

© AMC The Walking Dead

Im Gegensatz zu Maggie sollten wir davon ausgehen, dass Michonne vermutlich nicht mehr in die Hauptserie zurückkehrt. Vielmehr zieht es sie Richtung Rick Grimes, der bekanntlich seine eigenen Kinofilme erhalten soll.

Drei bisher unbetitelte The Walking Dead-Filme mit Andrew Lincoln sind aktuell geplant. Ungewiss ist aber, ob überhaupt alle umgesetzt werden. Selbst wenn aber nur einer kommt, ergibt die Integration von Michonne durchaus Sinn.

The Walking Dead: Möglichkeiten für Michonnes Rückkehr

Nicht zuletzt hat sich Michonne im Zuge ihres Abschieds auf die Suche nach Rick gemacht, nachdem sie herausgefunden hat, dass dieser noch am Leben ist. Dieses Vorhaben teilt sie auch Judith am Ende ihrer letzten Episode via Walkie-Talkie mit.

Gleichzeitig erfahren wir wenige Minuten später, dass Michonne auf eine riesige Karawane trifft, die Richtung Norden zieht. Bisher hat The Walking Dead dieses Ereignis unkommentiert stehengelassen. Im Zuge von Michonnes Rückkehr könnte es Antworten geben.

Womöglich öffnet sich hier sogar das Tor für eine eigene Spin-off-Serie , die sich ausschließlich um Michonnes Abenteuer dreht. Scott M. Gimple hat bereits vor einer ganzen Weile weitere The Walking Dead-Auskopplungen in Aussicht gestellt.

Eine weitere Möglichkeit für Michonnes Rückkehr ergibt sich außerdem in der Anthologieserie Tales of the Walking Dead. Jede Episode erzählt eine in sich abgeschlossene Geschichte. Ein kurzes Michonne-Update wäre da durchaus vorstellbar.

© AMC The Walking Dead

Die letzte große Frage, die bleibt, ist folgende: Wird auch Danai Gurira wieder mit von der Partie sein, wenn Michonne erneut auf den TWD-Plan tritt? Immerhin könnte Scott M. Gimple auch ein Prequel mit einer jüngeren Version der Figur planen.

Bisher wurde allerdings keine der namhaften The Walking Dead-Figuren neu besetzt. Gerade in Anbetracht der Beliebtheit von Danai Gurira scheint es unwahrscheinlich, dass Scott M. Gimple das vertraute Michonne-Gesicht nicht zurückbringt.

Wie sieht für euch Michonnes perfekte The Walking Dead-Rückkehr aus?