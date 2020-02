The Walking Dead: Enthüllung der neuen Folge ist schon seit Staffel 1 bekannt

The Walking Dead startet nach der Midseason-Pause mit einer Folge, die einen subtilen Verweis auf das Finale der ersten Staffel enthält. Hier erfahrt ihr, wie dieses Easter-Egg aussieht.

Den Winter über mussten sich Fans von The Walking Dead gedulden, doch nun startete die Horrorserie mit der Folge „Zukunft oder Rache?“ in die zweite Hälfte der 10. Staffel. In der Folge thematisiert Daryl dabei einen Umstand, der die anderen Figuren wie auch zahlreiche Fans überrascht erscheinen ließ. Jedoch lässt sich dieser Umstand mit einem Rückblick auf die erste Staffel ganz einfach erklären.

Erinnerungen an die Anfänge von The Walking Dead

Im Verlauf der aktuellsten Episode sitzen einige der Figuren in einer Höhle fest. Während Carol zermürbt in der Ecke hockt, erklärt Daryl der Gruppe, dass sie klaustrophobisch sei. Daraufhin fragten sich etliche Zuschauer auf Twitter, seit wann die sonst so taffe Überlebenskünstlerin diese Eigenschaft besitzt und vor allem, woher Daryl von dieser Angst weiß. Denn Carol selbst schien verwundert und sagte zu Daryl, sie hätte ihm nie erzählt, dass sie klaustrophobisch ist.

Und hier kommt das Finale der ersten Staffel ins Spiel. In der letzten Episode der ersten Staffel befindet sich die Gruppe, damals noch unter der Führung von Andrew Lincoln als Rick Grimes, in einer Einrichtung der CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Als die Gruppe durch einen unterirdischen Korridor läuft, fragt Carol, ob sie sich unter der Erde befinden. Der dort stationierte Dr. Edwin Jenner fragt sie daraufhin, ob sie Platzangst habe und Carol antwortet mit den Worten „ein wenig“.



Wer in diesem kurzen Moment genau hinschaut, der sieht, dass sich Daryl direkt hinter Carol befindet und eine Reaktion auf ihre Worte zeigt. Er hat diese Information also aufgeschnappt, ohne dass Carol es vernommen hat. Demnach hat Daryl all die Jahre von Carols Klaustrophobie gewusst, es jedoch niemals angesprochen. Zumindest bis jetzt. Neun Jahre und neun Staffeln später.



Konntet ihr euch noch an die Szene aus der ersten Staffel von The Walking Dead erinnern?