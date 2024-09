The Walking Dead geht in 7 Tagen weiter: Serien-Fortsetzung verspricht Zombie-Action, wie wir sie noch nie gesehen haben

Die 2. Staffel der Zombie-Serie The Walking Dead: Daryl Dixon steht in den Startlöchern und schickt jetzt auch Carol auf einen Horror-Trip nach Frankreich.

The Walking Dead ist vielleicht zu Ende, doch die Geschichten einzelner Fan-Lieblinge sind es dank mehrerer Spin-off-Fortsetzungen noch längst nicht. Mit The Walking Dead: Daryl Dixon begann letztes Jahr für Norman Reedus' Überlebenskünstler Daryl ein neues Abenteuer in Frankreich, das in Zukunft sogar einen Abstecher nach Spanien unternimmt.

Schon in wenigen Tagen kehrt Daryl Dixon mit der 2. Staffel zurück, die jetzt auch Melissa McBride als Fan-Liebling Carol nach Europa schickt. Das Wiedersehen der beiden The Walking Dead-Urgesteine ist aber nicht das einzige Highlight, auf das sich Fans freuen können.

The Walking Dead bringt in Daryl Dixon Staffel 2 furchteinflößende Super-Zombies zurück

In der ersten Staffel des The Walking Dead-Spin-offs wurde Daryl Dixon in Frankreich nicht nur mit einer für ihn völlig ungewohnten Umgebung, Kultur und Sprache konfrontiert, sondern auch mit einer Zombie-Variante, die wir in über 13 Jahren The Walking Dead so noch nie gesehen haben: schnelle Zombies!

Mit einem mysteriösen Serum können die sonst eigentlich lahmen und schlurfenden Untoten in wütende und rasende Super-Zombies verwandelt werden. In der 2. Staffel wird Bösewichtin Marion Genet (Anne Charrier) eine ganze Horde von aufgepimpten Beißern auf Daryl und die Gemeinschaft der Union der Hoffnung hetzen, wie bereits bei den Dreharbeiten durchsickerte.

Eine flitzende Zombie-Armee ist längst nicht alles, mit was Staffel 2 der Daryl-Serie auftrumpfen wird. Der eskalierende Frankreich-Konflikt wird wieder jede Menge Action auffahren, von der ihr euch im jüngsten Teaser-Trailer selbst überzeugen könnt:

The Walking Dead: Daryl Dixon - S02 Teaser Trailer 3 (English) HD

Der neue Teaser liefert zudem einen ersten Blick auf Carols Ankunft in Frankreich. Allein und bewaffnet schreitet sie durch den Triumphbogen des Grande Arche in Paris. Wann und wie sie mit ihrem vermissten Freund wiedervereint wird, ist noch nicht bekannt. Eines ist aber sicher: Carol hält nichts auf, um Daryl zu finden – nicht mal ein Ozean.

Wann und wo streamt The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 2 in Deutschland?

In den USA geht die neue Staffel bereits am 29. September 2024 bei AMC an den Start. Deutsche The Walking Dead-Fans müssen sich nicht lange gedulden. Hierzulande geht es mit Staffel 2 nur wenige Stunden später, am 30. September 2024 bei Magenta TV los.

Die 2. Staffel der Daryl-Serie trägt den Zusatztitel The Book of Carol und besteht aus insgesamt sechs neuen Folgen, die im Wochentakt immer montags bei Magenta TV zum Streamen bereitstehen.