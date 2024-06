Norman Reedus enthüllt versehentlich großen The Walking Dead-Plan: Das Zombie-Universum wächst in komplett neue Richtung

Das The Walking Dead-Universum hat große Pläne mit Daryl Dixon. Norman Reedus verrät, dass seine Spin-off-Serie nach Staffel 2 noch nicht zu Ende ist und eine gewaltige Veränderung bevorsteht.

Das The Walking Dead-Universum ist auch nach dem Ende der Originalserie nicht aufzuhalten. Die Geschichten von Fan-Lieblingen wie Daryl, Carol, Negan und Maggie werden seit letztem Jahr mit neuen Spin-off-Serien fortgesetzt. Während Fans geduldig auf die jeweils 2. Staffeln von Dead City und Daryl Dixon warten, ist jetzt bekannt, dass danach längst nicht Schluss sein wird.

The Walking Dead schickt Daryl Dixon nach Spanien – für 2 neue Staffeln

Wegen des Starts seines neuen Kinofilms The Bikeriders gibt Daryl-Darsteller Norman Reedus aktuell fleißig Interviews. Gegenüber RadioTimes zeigte er sich dabei überraschend gesprächig, als es um seine The Walking Dead-Zukunft ging. Dabei enthüllte er aus Versehen mehrere Spoiler am Stück.

Laut Norman Reedus beginnen schon bald die Dreharbeiten zu Daryl Dixon Staffel 3 – und zwar in Spanien. Und das ist noch nicht alles: Darüber hinaus erwähnt er bereits eine 4. Staffel.

Hier könnt ihr den Teaser zu Daryl Dixon Staffel 2 sehen:

The Walking Dead: Daryl Dixon - S02 Teaser Trailer "The Book of Carol" (Deutsche UT) HD

Dass die Spin-off-Serie Daryl Dixon über die in wenigen Monaten startende 2. Staffel hinausgehen wird, war bisher offiziell noch nicht bekannt. Ebenso überraschend ist die Bestätigung der Gerüchte, dass Daryls Europa-Trip ihn in Zukunft nach Spanien führt.

Ob Norman Reedus schon verraten durfte, dass The Walking Dead: Daryl Dixon sogar bis Staffel 4 laufen könnte? Da ist er sich selbst nicht so sicher, wie seine unmittelbare irritierte (und witzige) Reaktion zeigt: "Ich glaube, dass ich das verraten durfte. Ich weiß es nicht. Jetzt hab ich's gesagt."

The Walking Dead bringt die Zombie-Apokalypse nach 14 Jahren erstmals nach Spanien

Zu Beginn des The Walking Dead-Spin-offs strandete Daryl Dixon in Frankreich, wo er neue Charaktere kennenlernte und in einen eskalierenden Konflikt zwischen den Fraktionen Pouvoir des Vivants und Union de L'Espoir verwickelt wurde. Diese Geschichte wird in Staffel 2 um Carols (Melissa McBride) Suche nach ihrem verschollenen Freund erweitert. Im Verlauf der neuen Folgen werden sie in Frankreich wiedervereint.

AMC

Jetzt steht allerdings fest, dass Carol und Daryl nicht direkt nach Hause in die USA zurückkehren werden, sondern einen Abstecher auf die Iberische Halbinsel machen. Das erste Mal in 14 Jahren wird The Walking Dead damit Spanien als Handlungsort des Serien-Universums etablieren.

Für das Spin-off selbst ist diese Änderung äußerst spannend und sinnvoll. Daryls Konfrontation mit einer für ihn völlig fremden Kultur und Sprache brachte in Staffel 1 zahlreiche witzige Momente hervor. Nun sieht es so aus, dass er gemeinsam mit Carol ab Staffel 3 erneut eine völlig neue Umgebung betritt.

Wann startet The Walking Dead: Daryl Dixon Staffel 2?

Die 2. Staffel der Daryl-Serie startet in den USA am 29. September 2024 bei AMC und wird mit dem Zusatztitel The Book of Carol veröffentlicht. In Deutschland werden die neuen Folgen voraussichtlich immer einen Tag nach US-Ausstrahlung bei MagentaTV zu sehen sein.

Dary Dixon Staffel 2 wird voraussichtlich wieder sechs Episoden umfassen. Norman Reedus heizt bereits die Vorfreude darauf mächtig an und verspricht, dass uns mit dem nächsten Staffelfinale seiner Meinung nach "die beste The Walking Dead-Folge aller Zeiten" erwarte.