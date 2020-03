The Walking Dead holt nochmal alles aus Alpha und Beta raus

In Folge 12 von The Walking Dead überschlagen sich die Ereignisse rund um Alpha und Beta. Wir besprechen das und vieles mehr in unserem Podcast im Detail.

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead: In Folge 12 von The Walking Dead sehen wir wahnsinnig starke Alpha- und Beta-Momente. Yves von Moviepilot YouTube , Sebastian von FILMSTARTS YouTube sowie Andrea aus der Moviepilot-Redaktion besprechen im Podcast Moviepilot live: The Walking Dead die neuste Folge und staunen, wie viel Alpha und Beta in der Serie ihrer Comicversion voraushaben.

Jetzt reinhören: Alpha, Beta und der große Twist am Ende

Unseren Live-Stream zur Folge findet ihr weiter unten und bei YouTube - dort, wo ihr alle unsere Videos zu The Walking Dead findet.

Alpha und Beta sind so viel besser als in den Comics

Wir reden im Podcast über die drei großen Tode der Folge, über Judiths ersten Menschen-Kill und über den großen Twist am Ende. Was zwischen all den sich überschlagenden Ereignissen in dieser Folge jedoch am deutlichsten auffällt, ist, wie sehr sich Alpha und Beta von ihren Comicversionen abheben.

In den The Walking Dead-Comics, die bisher oft zumindest eine grobe Richtung (mit ein paar großen Ausnahmen) für die Serie vorgeben, dauert der Whisperer-Arc nicht allzu lange. Zwar veranstaltet Alpha das Zaun-Massaker, allerdings hat sie gar nicht allzu viel Zeit für weiteres, weil Negan sie alsbald tötet. Bevor Beta wirklich spannend werden kann, ist es in den Comics auch mit ihm vorbei.

© AMC Alpha und Negan in Staffel 10 von The Walking Dead

Alpha hat in der Serie vor allem durch die fantastische Schauspielerin Samantha Morton und der Chemie mit Lydia- und Beta-Darsteller Cassady McClincy und Ryan Hurst einen großen Vorteil. Aber auch ihre Hintergrundgeschichte wird mit den beiden Flashback-Episoden bedeutend spannender als in der Vorlage.

In der neusten Folge wurde übrigens Betas Identität bestätigt, die wir bereits aus den Comics kennen.



Die drei Podcast-Stimmen Andrea, Yves und Sebastian findet ihr auf Twitter unter @andreawoeger sowie bei Instagram unter @andrea_woeger , @yves_teenwolf und @die_blonde_gefahr .



