Wer ist Beta? The Walking Dead bestätigt endlich die Identität des Whisperers

Wer steckt wirklich unter der Maske von Beta? Die 10. Staffel von The Walking Dead bringt uns der Lösung dieses Rätsels mit der neusten Folge ein ganzes Stück näher.

Achtung, Spoiler für The Walking Dead: Während sich viele Fans noch von den brutalen Toden in der jüngsten Folge von The Walking Dead erholen, löste ein kurzer Moment in Was Alpha will das Rätsel um die Identität des Whisperers Beta. Seit seinem ersten Auftritt ist nur wenig über die Person bekannt, die sich hinter der Maske versteckt, die Beta niemals abnimmt.

The Walking Dead: Die vielen Hinweise auf Betas Identität

Der wortkarge Whisperer und Alphas (Samantha Morton) rechte Hand ist einer der mysteriösesten Gegenspieler, die jemals in The Walking Dead aufgetreten sind. Nicht einmal Alpha weiß, wer sich unter der aus Walker-Haut gefertigten Maske versteckt und welcher Mensch Beta vor der Apokalypse war.

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

Erstmals in der 5. Staffel des Spin-offs Fear the Walking Dead tauchte ein Easter-Egg auf, das uns der Lösung des Rätsels näherbrachte. Auf dem Cover einer Schallplatte prangte das Gesicht eines Country-Sängers, der dem Beta-Darsteller Ryan Hurst zum Verwechseln ähnlich sieht.

© AMC Beta in Fear The Walking Dead

Weitere Hinweise auf Betas Identität gab uns die 2. Folge der 10. Staffel von The Walking Dead, die uns das erste Treffen zwischen Alpha und Beta zeigte, der damals nur mit einem Sack auf dem Kopf umherlief. Hier fand Alpha nämlich Unterschlupf in einer verlassenen Entzugsklinik.

Ebenso konnten wir ein Foto erblicken, auf dem Beta und eine ihm nahestehende Person - die Gesichter natürlich unkenntlich gemacht - zu sehen sind. Die Person neben Beta trug zudem eben jenes T-Shirt, welches Beta in der Gegenwart unter seinem Ledermantel trägt.

Das eindeutigste Easter-Egg bisher war ein Song, den Magna in Staffel 10, Folge 5 anhörte. Der Titel What It Always Is wurde nämlich von Ryan Hurst gesungen. Fun Fact: Dieser Song wurde von Emily Kinney geschrieben, die früher in The Walking Dead als Beth zu sehen war.

Hinter der Maske: The Walking Dead bestätigt die Beta-Theorie

Anhand der bisherigen Hinweise, erahnten Fans bereits, dass Beta im früheren Leben ein bekannter Sänger war, der einen nahestehenden Freund, Bandkollegen oder gar ein Familienmitglied verloren hat. Um mit seiner traumatischen Vergangenheit abzuschließen, versteckte er fortan sein Gesicht und legte sich eine neue Identität zu: Beta.

© AMC The Walking Dead: Beta

In der Episode Was Alpha will reißt Gamma ihm im Zweikampf ein Stück seiner Maske herunter. Nachdem Beta sie brutal ermordet, taucht ein weiter Whisperer auf, der Betas Gesicht erstmals zu sehen bekommt. Dieser scheint Beta auch direkt zu erkennen:

Du bist es! Deine Stimme kam mir bekannt vor, aber ...

Beta ist tatsächlich ein Prominenter. Ehe der Whisperer Betas wahren Namen aussprechen kann, wird ihm auch schon die Kehle durchgeschnitten. Beta kann seine Identität weiterhin verbergen. Wir hingegen wissen nun mehr über den mysteriösen Hünen,

Mehr zu Beta und allen Toden der neuen Folge könnt ihr im The Walking Dead-Podcast hören:

Diesmal besprechen wir die Folge Angesicht zu Angesicht und diskutieren über die Schlacht von Hilltop, Negans geheimen Plan und die emotionalsten Charaktermomente vor dem großen Gemetzel. Ihr wollt erfahren, wessen Gesicht Negan wirklich als Whisperer-Maske trägt? Dann hört jetzt in unseren Podcast rein.



Wann habt ihr erraten, dass Beta ein Promi ist?