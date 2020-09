The Walking Dead ist abgesetzt: Fans stürzen in totales Gefühlschaos

Nach Staffel 11 wird The Walking Dead enden. Mit ihren ersten Reaktionen drücken Fans die emotionale Bindung aus, die sie über all die Jahre zu der Serie aufgebaut haben.

Nach über 10 Jahren geht The Walking Dead im Jahr 2022 zu Ende. Gestern wurde offiziell verkündet, dass die Serie nach der kommenden 11. Staffel nicht mehr fortgesetzt wird. Die Zukunft der Marke ist aber trotzdem schon gesichert. Auf verschiedene Spin-off-Serien, darunter eine neu angekündigte rund um Daryl und Carol, und Rick Grimes-Kinofilme dürfen sich The Walking Dead-Anhänger in den nächsten Jahren noch freuen.

Fans der Serie wurden von der Nachricht der Absetzung trotzdem förmlich überrollt. Wir haben einige emotionale Reaktionen gesammelt, die zeigen, was für ein starkes emotionales Band zwischen The Walking Dead-Zuschauern und der Serie über all die Jahre entstanden ist.

Im Video schauen wir uns das Besondere an den The Walking Dead-Zombies genauer an

The Walking Dead: Das ist das besondere an Zombies!

"The Walking Dead hat uns eine Familie geschenkt": Fans reagieren emotional auf Absetzung

In vielen Reaktionen zur Absetzung von The Walking Dead wird vor allem deutlich, wie sehr sich die Fans der Serie mittlerweile als Teil einer großen Familie sehen:

#TheWalkingDead hat uns eine Community und eine Familie gegeben, die größer und zeitloser als die Serie selbst ist. Die #TWDFamily ist ein lebendiges und wichtiges Fandom, das uns alle verbindet, unabhängig davon, wo wir uns auf der Welt befinden. Wir sind The Walking Dead.

Ich erinnere mich, wie ich die erste Folge von #TheWalkingDead vor fast zehn Jahren beendet und gedacht habe: "WOW! Was habe ich gerade gesehen?!" Ich wusste nicht, dass ich ein so erstaunliches Universum mit einer so großartigen Besetzung und Menschen, die daran arbeiten, entdecken würde. Was für ein toller Lauf! TWD Familie für immer

Ich bin nur hier, um mich bei allen zu bedanken, die diese Serie machen, Leute in der TWD-Familie willkommen heißen und am Sonntagabend zuschauen. Hatte noch nie eine Erfahrung wie diese!

Viele The Walking Dead-Fans erinnern auch daran, wie lange sie die Serie jetzt schon verfolgen:

Ich habe gerade herausgefunden, dass #TheWalkingDead mit einer 24 Folgen langen Staffel 11 endet! Ich kann nicht glauben, dass ich die Serie gesehen habe, als ich 10 war, und jetzt, wenn sie 2022 endet, werde ich 21 sein. Das ist die Serie, die ich seit meiner Kindheit schaue.

Ich habe The Walking Dead seit der zweiten Staffel geliebt, ich habe sie genau zu Beginn gesehen und bis jetzt. Ich werde die Serie so sehr vermissen, es war eine großartige Reise!!! Ich bin tatsächlich so enttäuscht, dass es zu Ende geht.

So mancher Twitter-Nutzer hat jedoch gar keine Lust, dass die Hauptserie im Anschluss noch in vielfacher Form weitergeführt wird:



Spin-off??? Oh Gott, lasst es enden. Ich liebe diese Serie immer noch, aber gebt ihr ein gutes Ende und hört damit auf. Wir bekommen schon Rick-Filme und zwei andere Serien und ich bin es leid, dass diese Geschichte fortgesetzt wird. Gebt meinen Leuten ein richtiges Ende.

Einige andere haben mit The Walking Dead dagegen schon abgeschlossen:

Unbeliebte Meinung, aber ich bin froh, dass sie The Walking Dead beenden. Es war eine wilde Fahrt, aber es hat sich für eine Weile so angefühlt, als ob wir uns dem Ende nähern. Ich denke, es ist eine gute Entscheidung. Und AMC, bitte tötet Negan nicht.

Neben der Hauptserie wird The Walking Dead als Marke auch noch mit der 5. Staffel Fear the Walking Dead und der Miniserie The Walking Dead: World Beyond fortgesetzt. Daneben kommt in Zukunft das neu angekündigte Daryl-und-Carol-Spin-off, während Scott Gimple noch eine Anthologie-Serie namens Tales of the Walking Dead entwickelt. Und dann gibt es natürlich auch noch die beiden Rick-Kinofilme.

Am 4. Oktober 2020 wird aber erstmal das ursprüngliche Finale der 10. Staffel The Walking Dead ausgestrahlt, bevor 2021 sogar noch 6 Extra-Folgen kommen.

Wir fragen: Ist die Horrorserie nach einem ganzen Jahrzehnt noch gut? Dafür schauen sie auf die Höhepunkte und Tiefpunkte aus 10 Staffeln The Walking Dead.

Was ist eure Reaktion auf die Absetzung von The Walking Dead?