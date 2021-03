Was ist mit The Walking Dead los? Staffel 10 ist erschreckend belanglos

In den neuen Folgen der 10. Staffel von The Walking Dead kommt es zum großen Zerwürfnis zwischen Daryl und Carol. Ihr Streit ist aber vollkommen bedeutungslos.

Die eigentliche Hit-Serie The Walking Dead ist gerade in einer schwierigen Situation. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde die Produktion der 11. Staffel verschoben und stattdessen sechs Bonus-Folgen gedreht, die zu bedeutungslosen Lückenfüllern zwischen Staffel 10 und 11 verkommen.

Am Ende der aktuellen Folge Happy Monday kommt es zum schockierenden Bruch zwischen Daryl und Carol. Das emotionale Gewicht dieser Wendung verpufft nur leider im Hinblick auf das feststehende Endgame der Figuren.

Denn die neuen The Walking Dead-Folgen haben ein grundsätzliches Problem: Der Status Quo der Serie und somit auch die Beziehung aller Figuren ist unveränderbar. Erst in der kommenden 11. Staffel nimmt die Handlung wieder Fahrt auf.

Nach 10 Staffeln The Walking Dead eskaliert die Freundschaft von Daryl und Carol

Was ist überhaupt passiert? In der neue Folge von The Walking Dead Staffel 10 folgt für Carol die emotionale Abrechnung ihrer vergangenen Taten. Ihr egozentrisches und rücksichtsloses Verhalten im Zuge ihrer Rache gegen Alpha ist selbst ihrem engsten Vertrauten Daryl zu viel geworden.

Mehr zu The Walking Dead Staffel 10, Folge 18 gibt's im Podcast-Recap

Ihre langjährige Freundschaft wird zu einem vergifteten Streitgespräch voller verletzender Worte, was jedem Fan dieser Charaktere den Magen umdrehen sollte. Eine derartige Szene hätte in jeder anderen Staffel und unter anderen Umständen genau diese Wirkung erzielt.

Im ersten Moment war ich auch tatsächlich von dem stark gespielten Beleidigungs-Duell zwischen Melissa McBride und Norman Reedus gebannt, das mit jeder Silbe ein weiteres Mal in mein Fan-Herz stach. Kurz darauf folgte aber die ernüchternde Erkenntnis: dieser Streit hat keinerlei Gewicht oder Bedeutung.

The Walking Dead: Darum ist der Staffel 10-Epilog kaum von Bedeutung

Warum ist dieser Streit bedeutungslos? Wir wissen schon längst wie diese Situation aufgelöst wird. Schon im Vorfeld der neuen Folgen wurden zu diesen kleine Inhaltsbeschreibungen veröffentlicht. Daher war bereits bekannt, dass Dary und Carol in Folge 21 getrennte Wege gehen werden und schließlich wieder zusammenfinden.

© AMC Daryl und Carol und The Walking Dead

Der Staus Quo kann nicht verändert werden. Die Pläne für die im Sommer startende 11. und finale Staffel standen bereits fest. Die Drehbücher waren zu großen Teilen fertig, als die Pandemie begann. Dies zwang die Macher*innen der Zombieserie dazu, eine The Walking Dead-Mini-Season aus dem Hut zu zaubern. Die soll die Zeit bis zur "echten" Fortsetzung überbrücken.

Der sechsteilige Staffel 10-Epilog hat mit den ersten 2 Folgen nun gezeigt, dass die Charaktere zwar ergründet und ausgebaut werden, die Handlung aber in keiner Weise vorangetrieben wird. Keine Figuren werden in diesen Füller-Folgen sterben und keine monumentalen Geheimnisse offenbart.

The Walking Dead-Problem: Vor allem Carol und Daryl sind davon betroffen

Überhaupt hat sich The Walking Dead in Bezug auf die Hauptfiguren Daryl und Carol keinen großen Gefallen getan. Denn im vergangenen Jahr wurde nicht nur das Serienende nach der 11. Staffel, sondern auch ein Carol-Daryl-Spin-off verkündet, das ihre Geschichte nach dem Finale fortsetzt.

The Walking Dead-Ende mit Staffel 11: Was kommt danach?

Das Ende von The Walking Dead ist erst der Anfang! Daryl und Carol machen weiter!

Jegliche Spannung wurde dabei aus der Serie herausgerissen, da Carol und Daryl von nun an undurchdringliche Plot Armor tragen - ihr Überleben ist gesichert. Als Fan ist das besonders ärgerlich. Denn Carols und Daryls Schicksale hätten durch ihre fehlende Comicgrundlage unberechenbar und überraschend werden können.

Wir wissen also, dass Daryl und Carol bald gemeinsam in einer eigenen Serie mit dem Motorrad durch das Amerika der Endzeit düsen. Jeglicher Konflikt zwischen ihnen in der aktuellen Handlung hat keinerlei Bedeutung. Denn ihre Freundschaft ist zu tief in den Franchise-Plänen verankert, um auf die Probe gestellt werden zu können.

Am Ende sollten wir diese neuen Folgen aber nicht allzu ernst nehmen und eher als Geschenk (mit süßem Hunde-Content!) der Showrunnerin Angela Kangs ansehen. Denn was wäre die Alternative? Ein paar Lückenfüller mit starken Momenten sind immer noch besser als gar keine neuen Folgen.

