The Walking Dead lüftet Negans Geheimnis: Ist er der schlimmste Vater der Zombie-Apokalypse?

Was ist eigentlich mit Negans Ehefrau Annie passiert? Wo ist sein Kind? The Walking Dead: Dead City liefert in Folge 3 nun die Antwort. Und sie enttäuscht.

Nach dem Ende von The Walking Dead wird Negans Geschichte in dem Spin-off The Walking Dead: Dead City fortgesetzt. Eines schienen Trailer und die ersten Folgen aber zu ignorieren: Dass Negan eigentlich Ehemann und Vater sein sollte. Wurde die Familie des Ex-Saviors einfach vergessen oder off-screen getötet? In Folge 3 gibt es nun die Antwort, die für Negan-Fans sicher enttäuschend ist.

Achtung, es folgen Spoiler zu The Walking Dead: Dead City

The Walking Dead erklärt, warum Negans Familie im Spin-off Dead City fehlt

In der dritten Episode des Spin-off, das mehrere Jahre nach dem Ende der Hauptserie spielt, beichtet Negan (Jeffrey Dean Morgan) in einem kurzen Gespräch mit Maggie (Lauren Cohan), warum er derzeit ohne Annie (Beth Keener) unterwegs ist. Ein Happy End war Negan und seiner schwangeren Ehefrau nach dem The Walking Dead-Finale nicht vergönnt, wie u.a. Screen Rant zusammenfasst.

AMC Falls ihr euch nicht mehr erinnert: Das war Annie

Die gute Nachricht zuerst: Das Baby kam gesund auf die Welt. Ja, Negan hat offiziell einen Sohn namens Joshua. Ob das Kind seinen Vater jemals wirklich kennenlernen wird, ist fraglich. Denn hinter der Abwesenheit Annies und Joshuas steckt eine tragische Geschichte.

"Einige Jahre" nach dem Ende von The Walking Dead wurde Annie eines Tages von fünf Männern brutal überfallen und zusammengeschlagen. Womöglich wurde ihr noch Schlimmeres angetan, aber an dieser Stelle der Geschichte muss er schlucken und bringt es nicht übers Herz näher darauf einzugehen. Annie überlebte. Negan jedoch wollte Rache und tötete alle fünf Männer.

Klingt jetzt erstmal nach seiner nachvollziehbaren Reaktion, oder? Nur leider lebte Negans Familie am Rande von New Babylon, einem Netzwerk aus vielen kleinen Siedlungen mit sehr strengen Gesetzen. Das erklärt, warum Negan in Dead City überall in der Nähe New Yorks ein gesuchter Mann ist.

Auf der Flucht vor dem Gesetz brachte Negan seine Familie auf einen Zug mit dem Ziel Missouri. Weil er sich selbst als Gefahr für seine Liebsten sieht, ließ er sie einfach zurück. Annie und Joshua wurden damit in Richtung Westen der USA verfrachtet – weit weg von der Handlung aller The Walking Dead-Serien.

The Walking Dead zerstört Negans wichtigste Entwicklung aus dem Finale

Die tragische Erklärung soll uns mehr Empathie für Negan empfinden lassen. Sie hinterlässt aber einen bitteren Beigeschmack. In den letzten Folgen der 11. Staffel wurde Negan aus dem Nichts zum Ehemann und werdenden Vater. Die neue Figur Annie gab seinem Charakter einen Grund zum Kämpfen und verlieh seiner Geschichte eine größere Fallhöhe. Jetzt hatte Negan einen Menschen, den er verlieren kann – und damit versteht, was Maggie einst fühlte, als ihr Mann Glenn vom Savior-Anführer getötet wurde.

Rückblickend war dieser Handlungsstrang völlig sinnlos. In der neuen Serie spielt Negans Familie keine Rolle. Die Figur von Annie off-screen mit einer absolut traumatischen Geschichte zu verabschieden – das ist einfach nur grausam, vor allem gegenüber ihrer Darstellerin Beth Keener. Negans Charakter macht diese Entscheidung auch nicht besser.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Walking Dead: Dead City schauen

Anstatt seine Familie in die Handlung richtig einzubinden und seine Charakterentwicklung fortzuführen, erleben wir in Dead City einen Rückschritt. Negan bekommt einfach ein neues Kind, das seit dem Tod seiner Familie nicht mehr sprechende Mädchen Ginny (Mahina Napoleon), zur Seite gestellt und hilft Maggie bei der Rettung ihres entführten Sohnes.

Und damit wiederholt sich The Walking Dead schon wieder. Negans empathische Seite bekamen wir bereits durch Carl und später Judith zur Genüge erklärt. Etwas wirklich Neues weiß das Spin-off über die Figur damit nicht zu erzählen. Stattdessen scheint sich Negan um jedes Kind in Not kümmern zu wollen, das nicht sein eigenes ist.

Nach 11 Staffeln The Walking Dead hat das Zombie-Franchise die Chance, etwas völlig Neues zu erzählen, anstatt die beendete Serie einfach nur fortzusetzen. Mit dem spannenden New York-Setting gelingt das. Mit den Figuren Maggie und Negan leider weniger. Hier klammert sich Dead City zu sehr an der Vergangenheit fest.

Wann startet The Walking Dead: Dead City in Deutschland?

In den USA läuft die 6-teilige erste Staffel von The Walking Dead: Dead City seit dem 18. Juni 2023 bei AMC. Wann und wie die Serie nach Deutschland kommt, steht leider immer noch nicht fest.

Die bisherigen The Walking Dead-Serien wurden bei Sky, Amazon, Disney+ und Magenta TV veröffentlicht. Sobald es Neuigkeiten zum Deutschland-Start von The Walking Dead: Dead City gibt, werden wir euch darüber informieren.