"Dunkler, rauer und noch grausamer": Erste Reaktionen auf die neue The Walking Dead-Serie mit Negan und Maggie auf der Insel der Toten

The Walking Dead bringt Negan und Maggie in der neuen Serie Dead City zurück. Die ersten Kritiken versprechen eine aufregende Fortsetzung mit Schwächen.

Im vergangenen November ging The Walking Dead nach 11 Staffeln zu Ende. Die Geschichte der Zombie-Apokalypse ist aber längst nicht zu Ende und wird mit mehreren Spin-off-Serien fortgeschrieben. Die erste davon ist The Walking Dead: Dead City und bringt Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan) in einem völlig neuen Setting zurück. Vor dem US-Start sind nun die ersten Kritiken veröffentlicht worden. Diese ziehen ein gespaltenes Fazit.

The Walking Dead-Rückkehr von Maggie und Negan sorgt für durchwachsene Kritiken

Dead City ist das bereits 4. Spin-off des TWD-Universums und spielt einige Jahre nach dem The Walking Dead-Finale. Maggies Sohn Hershel wurde nach New York City entführt. Um ihn zu retten, greift sie ausgerechnet auf die Hilfe ihres einstigen Erzfeindes, den Mörder ihres Mannes Glenn, zurück.



Zuerst die gute Nachricht für alle, die The Walking Dead irgendwann abgebrochen haben und grundlegend an der neuen Maggie-Negan-Show interessiert sind. Laut Collider bietet Dead City einen guten Wiedereinstiegspunkt: "Es gibt zwar einige Details aus der Hauptserie, auf die sie zurückgreift, aber sie funktioniert als kompakte Erzählung, die die Zuschauenden, die mit den vorherigen Staffeln nicht vertraut sind, abholt."

AMC Negan und Maggie in The Walking Dead: Dead City

Collider lobt Deady City als "die stärkste Geschichte, die The Walking Dead seit Jahren hatte". "Dunkler, rauer und noch grausamer als seine Vorgänger", beschreibt The Wrap den Ton des Spin-off, das laut The Knockturnal mit "den widerlichsten Zombies" ekelt. Weniger euphorisch stimmt hingegen das nüchterne Fazit von Coming Soon : "Eine absolut durchschnittliche Serie."

The Walking Dead: Dead City hat ein fantastisches Setting, aber schwache Nebenfiguren

Viel Lob erhalten die beiden Stars der Serie. Der immer noch brodelnde Konflikt, moralische Gegensätze und die ständigen Streitereien zwischen Maggie und Negan sollen das Herzstück der Serie sein. Looper aber kritisiert: "Was mit Glenn passiert ist, wird zwar immer eine Sache zwischen Maggie und Negan bleiben, aber es wäre schön, wenn die beiden mal durch etwas anderes als das zusammengebracht würden".

Abseits des zentralen Duos schwächelt Dead City hingegen bei den Nebenfiguren und begeht laut Gamespot "einige der gleichen Fehler, die in der Hauptshow zu oft begangen wurden". Konkret heißt das: Die Serie"verbringt zu viel Zeit mit Charakteren, die wir gerade erst kennengelernt haben und die sich unauthentisch und uninteressant anfühlen."

Schaut hier den Trailer zur The Walking Dead-Fortsetzung Dead City:

Womit The Walking Dead: Dead City hingegen besonders punkten kann, ist das neue Setting des seit knapp 15 Jahren verfallenen und von Untoten überlaufenen New Yorks. The Walking Dead griff jahrelang auf Waldkulissen zurück. Dead City bringt nun "etwas völlig Neues und Originelles" in diese Serien-Welt, wie CoveredGeekly beschreibt. Einige Kritiken ziehen dabei sogar Vergleiche zu HBOs postapokalyptischem Serien-Hit The Last of Us.

Auch an der Zombie-Front können sich Fans freuen. "Das Special-Effects-Make-up ist herausragend. Vor allem eine praktische Puppenmonstrosität, die der coolste Walker ist, der je in diesem Universum erschaffen wurde", schwärmt Comicbook.com . Ob damit die furchteinflößende Horror-Kreatur aus dem Trailer gemeint ist?

Wer dachte, dass The Walking Dead: Dead City ein 6-teiliger abschließender Epilog für die Charaktere Maggie und Negan sei, könnte enttäuscht werden. Die Serie soll nämlich offen und auf einem Cliffhanger enden, der eine weitere Staffel vorbereitet. Laut Movieweb ist das Ende dennoch thematisch "absolut perfekt".

Wann startet The Walking Dead: Dead City in Deutschland?

In den USA startet The Walking Dead: Dead City am 18. Juni 2023 bei AMC. Die erste Staffel besteht aus sechs Folgen, die wöchentlich ausgestrahlt werden. Wann und wie die Serie nach Deutschland kommt, steht noch nicht fest.



Die bisherigen The Walking Dead-Serien wurden bei Sky, Amazon, Disney+ und Magenta TV veröffentlicht. Sobald es Neuigkeiten zum Deutschland-Start von The Walking Dead: Dead City gibt, werden wir euch darüber informieren.