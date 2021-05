The Walking Dead mit Lichtschwertern und Aliens: Rick Grimes’ Comic-Rückkehr wird zum bizarren Trip

The Walking Dead kehrt für ein besonders abgedrehtes Comic-Spin-off diesen Sommer zurück. Darin bekämpfen Rick Grimes und Negan Außerirdische ... mit Lichtschwertern!

Ihr dachtet, ihr hättet bereits alles in The Walking Dead gesehen? Dann macht euch auf Supersoldat Rick Grimes und sein Lichtschwert gefasst. Während Fans rätseln, wie die Serienumsetzung enden könnte und ob Rick für das Finale zurückkehrt, feiert die 2019 nach 193 Ausgaben beendete Comicvorlage bald eine überraschende Wiederauferstehung.

Die von The Walking Dead-Schöpfer gegründete Entertainment-Firma Skybound feiert dieses Jahr 10-jähriges Bestehen. Anlässlich des Jubiläums wird im Sommer eine Comicreihe herausgebracht, die mit alten und neuen Geschichten zu ihren bekanntesten Figuren (u.a. auch Invincible) auftrumpft: Mit dabei ist das total abgedrehte Mini-Spin-off Rick Grimes 2000.

The Walking Dead: Rick Grimes wird im neuen Comic zum Alien-Bezwinger

Von Juli bis August 2021 wird die 5-teilige Comicreihe Skybound X erscheinen. In jedem Heft wird dabei ein Kapitel des The Walking Dead-Spin-offs Rick Grimes 2000 enthalten sein, in den Rick Grimes Zombies und Außerirdische bekämpft. Aber was ist Rick Grimes 2000 überhaupt?

© Skybound Neuer The Walking Dead-Comic

Fans der Comics werden sich vielleicht erinnern: Die 75. Ausgabe von The Walking Dead überraschte mit einem Fake-Ende, das einen Gag von Robert Kirkman zum nie erklärten Zombie-Ursprung aufgriff. Hier wachte Rick Grimes plötzlich auf einem Alien-Raumschiff auf und erfuhr, dass Außerirdische für die Zombie-Apokalypse verantwortlich sind.

Die Aliens verfolgen einen fiesen Plan: sie wollen die menschliche Zivilisation nahezu auslöschen, den kostbaren Rohstoff Wasser für sich beanspruchen und die verbleibenden Überlebenden zu Supersoldaten umfunktionieren. Und ja, Rick Grimes hat nun plötzlich einen Roboterarm.

Rick Grimes 2000: The Walking Dead wird zum ultimativen Sci-Fi-Epos

Diese als nicht-kanonischer Spaß erdachte Geschichte wird nun in Rick Grimes 2000 fortgesetzt. Hier schließt sich Rick dem Widerstand an und bekämpft - dem Comic-Cover zufolge - Aliens und Negan (!) mit einem Lichtschwert.

Ihr braucht jetzt aber keine Angst haben, dass es in der The Walking Dead-Serie bald Außerirdische und epische Lichtschwertkämpfe zu sehen gibt. Diese Was-wäre-wenn-Geschichte gehört nicht zum offiziellen Kanon - auch wenn das grausige Spin-off World Beyond diesen Alien-Twist möglich machen würde.

Skybound X wird aber noch weitere Überraschungen für Fans bereithalten. So wird die beliebte Videospielfigur Clementine (bekannt aus Telltale Games' The Walking Dead) ihren ersten Auftritt in Comic-Form feiern.

Werdet ihr euch den neuen The Walking Dead-Comic Rick Grimes 2000 holen? Oder ist euch die Geschichte zu abgedreht?