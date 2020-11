Ursprung der The Walking Dead-Zombies: World Beyond liefert irre Antwort

Die neue Folge The Walking Dead: World Beyond kehrt zurück zu den Anfängen der Zombie-Apokalypse und gibt einen Hinweis auf den Ursprung des Virus, der Menschen in Untote verwandelt.

Ob ihr The Walking Dead: World Beyond mögt oder nicht: Die Spin-off-Serie bringt uns wöchentlich neue Informationen über die Welt außerhalb von Alexandria und Co. Neben zahlreichen Verweisen auf Rick Grimes neues Zuhause, das CRM, gibt es nun in Folge 7 eine mögliche Antwort auf das größte Geheimnis des The Walking Dead-Kosmos: Woher kommt das Zombie-Virus?

The Walking Dead: World Beyond will das größte Geheimnis lüften

Die Episode 7, Wahrheit oder Pflicht, erzählt in Rückblenden die Vorgeschichte der Figur Huck und kehrt damit ein weiteres Mal zurück zu den Anfängen der Apokalypse. Zu dieser Zeit diente Huck als Soldatin des US-Militärs. Überall bricht Chaos aus, während das Militär mit Waffengewalt für Ordnung sorgen will - dies sahen wir bereits zu Beginn in Fear the Walking Dead.

© AMC Huck bei den Marines

Interessant ist hingegen ein Gespräch unter den Soldaten. Obwohl niemand genau den Ursprung der Epidemie kennt, scheint einer der Soldaten die Antwort bereits zu kennen:

Ich hab gehört, es kam mit 'ner Rakete zurück. Dass es im Weltall anfing. Ihr wisst schon, einer hat's eingeatmet und es hat ihre Mägen angegriffen.

Ob der Soldat tatsächlich den Ursprung des Zombie-Virus enthüllt hat oder nur ein Gerücht verbreitet, können wir nur mutmaßen. Jedoch ist es das erste Mal, dass uns im The Walking Dead-Franchise eine mögliche Antwort auf die größte aller Fragen gegeben wird - auch wenn diese komplett wahnsinnig klingt.

Zombies in The Walking Dead: Sind Weltraum-Sporen der Ursprung?

Stammt das Zombie-Virus in The Walking Dead tatsächlich aus dem All? Bereits Comic-Schöpfer Robert Kirkman witzelte vor einiger Zeit auf Twitter, dass "Weltall-Sporen" der Ursprung der Zombies seien. Wenig später stellte er jedoch nochmal klar, dass es sich hierbei lediglich um einen Witz handelte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Tatsächlich geben die The Walking Dead-Comics keine Antwort darauf, was die Zombie-Apokalypse wirklich auslöste. Auch die Mutterserie interessiert sich nicht für die Hintergründe der Endzeit und fokussiert sich stattdessen auf die Veränderungen des menschlichen Wesens in Extremsituationen und den Wiederaufbau der Gesellschaft.

The Walking Dead: World Beyond wählt hier aber einen anderen Weg. Mit Einführung der Civic Republic und ihrem omnipräsenten Militär, dem CRM, werden plötzlich Themen wie Epidemiologie und die Forschung an Heilmitteln in den Vordergrund gerückt, die bisher in The Walking Dead (mit vereinzelten Ausnahmen) keine Rolle spielten.

The Walking Dead: World Beyond bei Amazon streamen Zu Amazon Das neue Spin-off

Sollte ein derart großes Rätsel des Franchise in einem kurzen Nebensatz abgetan werden, wäre dies ein Armutszeugnis für die Reihe. Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei nur um Spekulation sowie ein interessantes Easter-Egg für Horrorfans handelt. Denn auch im Zombie-Klassiker Die Nacht der lebenden Toten stammt die Quelle des Zombie-Virus mutmaßlich aus dem Weltraum, genauer gesagt von der Venus.



Podcast für The Walking Dead-Fans: Wie endet die Zombie-Serie in Staffel 11?

Das Ende von The Walking Dead steht fest. In der neuen Folge Streamgestöber schauen Andrea, Matthias und Max darauf, was Fans bis zum epischen Finale erwartet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Obwohl die Mutterserie mit Staffel 11 beendet wird, lebt das Franchise weiter. Wir schauen auf die kommenden Projekte, die uns in den kommenden Jahren erwarten. Ebenso spekulieren wir, wie The Walking Dead in Staffel 11 enden wird und ob das Ende der Comics überhaupt so in der Serie stattfinden kann.

Glaubt ihr, dass The Walking Dead: World Beyond tatsächlich das Virus-Rätsel gelöst hat?