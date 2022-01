The Walking Dead-Nachschub und James Bond-Ersatz auf Disney+: Alle neuen Filme und Serien im Februar

Disney+ bringt im Februar die Zombieserie The Walking Dead zurück. Darüber hinaus gibt es einen James Bond-Ersatz und einen der besten Filme des vergangenen Jahres.

Das Programm von Disney+ fällt im Februar sehr überschaubar aus. Dennoch haben sich einige spannende Titel in den Katalog des Streaming-Diensts geschlichen. Wir verraten auch die größten Highlights. Weiter unten im Artikel findet ihr die komplette Liste an Neuerscheinungen.

Die größte Serie, die im Februar auf Disney+ startet, ist The Walking Dead. Mit Staffel 11B tauchen wir in das zweite der insgesamt drei Abschlusskapitel ein. Für Marvel-Nachschub sorgen derweil die Makings-ofs zu Eternals und Hawkeye. Darüber hinaus treffen zwei frische Kinofilme ein.

The King's Man - The Beginning startete erst vor wenigen Wochen auf der großen Leinwand. Schon Ende Februar steht der Kingsman-Ableger als Stream auf Disney+ zur Verfügung. Mit dem wundervoll von Wes Anderson inszenierten The French Dispatch dürfen wir außerdem einen der besten Filme 2021 begrüßen.

Alle neuen Filme und Serien im Februar auf Disney+

