Michonne verlässt The Walking Dead: Sucht sie nach Rick?

Die 10. Staffel von The Walking Dead wird bald ihr größtes Opfer beklagen. Nein, wir meinen natürlich nicht Alpha, sondern den nahenden Abschied von Hauptfigur, Kämpferin und Mama Michonne. Bereits seit Februar 2019 ist bekannt, dass Danai Gurira die Serie verlassen wird. Wir haben uns einmal die Möglichkeiten angeschaut, wie Michonnes Geschichte in The Walking Dead beendet werden könnte.

Wann läuft Michonnes letzte Folge The Walking Dead?

Es ist schon einige Zeit her, dass wir Michonne zuletzt zu Gesicht bekommen haben. Im Midseason-Finale fuhr sie mit dem Fremden Virgil in Richtung einer Marinebasis, um dort Waffen für den Krieg gegen Alpha zu erhalten. Im Gegenzug dafür hilft sie ihm seine Familie zu finden.

© AMC The Walking Dead: Michonne und Virgil

Diese Geschichte wird in der 13. Folge von Staffel 10 wieder aufgegriffen. Die schlechte Nachricht: Es könnte bereits Michonnes letzte Folge sein - ihr Abschied ist schon seit Juli 2019 abgedreht.

Die Folge What We Become wird sich voll und ganz der Figur Michonne widmen. Der garantiert emotionale Abschied wird in den USA am 22. März und in Deutschland am 23. März 2020 zu sehen sein.

The Walking Dead-Abschied: Michonne kann nicht sterben

Über den Ausstieg ist so gut wie nichts bekannt und die aktuelle Handlung lässt kaum darauf schließen, wie Michonnes letzte Episode aussehen könnte. In Anbetracht der misslichen Lage ihrer Kinder, die der drohenden Gefahr von Alphas Horde ins Gesicht schauen, gibt es nicht viele Möglichkeiten, warum Michonne ihre Kinder zurücklassen würde.

The Walking Dead Staffel 10: Wer stirbt und wer überlebt in der 2. Hälfte?

Naheliegend wäre der schockierende Tod, der seit Staffel 3 zur Hauptbesetzung gehörenden Figur. Dies ist die unwahrscheinlichste Variante. Denn Michonne ist zu wichtig für das gesamte Franchise, um sich ihrer zu entledigen. Trotz sinkender Quoten expandiert das Walking Dead-Universum weiter.

Für die kommende geplante Filmtrilogie braucht es mehr Aushängeschilder als bloß Rick Grimes. Michonne ist die einzige Figure neben Negan oder Daryl, die populär genug wäre, um Fans auch in die Kinos locken zu können.

The Walking Dead wiederholt sich: Michonne wird entführt

Eine weitere Variante für Michonnes Abschied wäre, dass sie wortwörtlich aus der Serie herausgerissen wird. So könnten erneut die mysteriösen Hubschrauber des CRM auftauchen und sie aus der Serie tragen. Damit würde sich die Serie allerdings wiederholen, denn schon Rick Grimes flog mit einem Hubschrauber aus der Serie. Den gleichen Twist können die Macher nicht zweimal bringen.

Michonne macht sich auf die Suche nach Rick

Kaum eine Episode von The Walking Dead umgibt so viele Fragezeichen wie Michonnes finale Folge. Die plausibelste Erklärung, warum sie ihre Familie zurück lassen würde, wäre ein Lebenszeichen ihrer großen Liebe Rick. Der Trailer zu Staffel 10B zeigte uns schon kurz eine in Tränen getränkte Michonne, die ein unbekanntes Objekt in der Hand hält.

© AMC Michonne bekommt neue Beißer

In Verbindung mit Vorschaubildern einer traurigen Judith würde die Theorie, dass sich Michonne auf die Suche nach dem 6 Jahre totgeglaubten Rick macht, am meisten Sinn ergeben. Eine finale Antwort erhalten wir hoffentlich in der 13. Episode am 23. März. Dann erfahren wir hoffentlich auch endlich, welche Rolle Lucille in Michonnes Abschied spielen wird.



