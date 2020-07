Mega-Überraschung für The Walking Dead-Fans: Staffel 10 erhält Extra-Folgen

The Walking Dead müssen sich noch lange auf den Start von Staffel 11 gedulden. Dafür wurden nun 6 Extrafolgen für Staffel 10 angekündigt, die im Frühjahr 2021 zu sehen sein werden.

Das epische Finale der 10. Staffel von The Walking Dead konnte nicht wie geplant im April 2020 ausgestrahlt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten sich Fans auf eine längere Wartezeit für Folge 16 einstellen. Diese wird nun endlich am 4. Oktober 2020 ausgestrahlt. Showrunnerin Angela Kang enthüllte nun die große Überraschung: Staffel 10 wird mit Folge 16 nicht zu Ende sein.

The Walking Deads Krisenplan: Staffel 10 wird auf 22 Folgen gestreckt

Im Rahmen der Comic-Con@Home wurde nun überraschend bekannt gegeben, dass die Produktion der 11. Staffel von The Walking Dead etwas länger auf sich warten lassen muss und die neue Staffel wohl erst im Oktober 2021 zu sehen sein wird.

Hier gibt es den Trailer zum The Walking Dead Staffel 10-Finale zu sehen:

The Walking Dead - S10 E16 Trailer (English) HD

Stattdessen kündigte Angela Kang 6 Extrafolgen für Staffel 10 an, die direkt auf die Ereignisse des im Oktober startenden Staffelfinales aufbauen werden und voraussichtlich im Frühjahr 2021 ausgestrahlt werden. Damit wird Season 10 auf insgesamt 22 Folgen verlängert. Es ist die längste Staffel, die die Zombieserie bisher hervorbrachte.

Wo bleibt The Walking Dead Staffel 11 und warum wird Staffel 10 verlängert?

Die Entscheidung Staffel 10 zu verlängern, mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen. Immerhin wurde bereits zuvor bestätigt, dass der Autorenstab rund um Kang seit der Coronakrise fleißig aus dem Homeoffice heraus an der nächsten Staffel werkelt. Warum wird diese nun verschoben?

Ein offensichtlicher Grund wäre, dass The Walking Dead wieder in den bekannten Ausstrahlungsrhythmus kommen will. Sprich: Die 11. Staffel soll im Oktober 2021 starten. Damit die Fans nicht zu lange warten müssen, gibt es als "Entschädigung" noch ein paar Zusatzfolgen, die als Epilog zum Whisperer-Krieg in Staffel 10 herhalten.

Alle 10 Staffeln The Walking Dead im Top 10-Video:

Wir ranken alle THE WALKING DEAD Staffeln | Ranking

Da keine Infos zu der Handlung bekanntgegeben wurden, können wir nur spekulieren, dass Staffel 11 mit einem Zeitsprung beginnt. Die 6 Bonusepisoden könnte diese Zeitspanne überbrücken oder gar als eine Art Anthologie die Wege einzelner Figuren direkt nach der finalen Schlacht gegen Betas Horde erforschen.

Dies würde sogar Sinn ergeben, wenn wir bedenken, dass die Serienproduktion in Corona-Zeiten nur eingeschränkt und unter strengen Auflagen erfolgen kann. So könnte sich jede (Bonus-)Folge auf einzelne wenige Charaktere fokussieren und eine abgespeckte The Walking Dead-Produktion ermöglichen.

Ein Wunschtraum unsererseits wäre natürlich ein Mini-Spin-off von 6 Folgen, in denen wir erfahren, was mit Maggie (Lauren Cohan) seit dem Riesenzeitsprung in Staffel 9 geschehen ist. Diese wird in Folge 16 (dem Nicht-mehr-Finale) ihre große Rückkehr feiern.

Podcast für The Walking Dead-Fans: Ist die Serie nach 10 Staffeln noch gut?

In der Zombie-Folge von Streamgestöber - auch bei Spotify - knöpfen sich Max, Sebastian und Yves The Walking Dead vor:

Wir fragen: Ist die Horrorserie nach einem ganzen Jahrzehnt noch gut? Dafür schauen sie auf die Höhepunkte und Tiefpunkte aus 10 Staffeln The Walking Dead.

Was haltet ihr von der Entscheidung die 10. Staffel mit Zusatz-Kapiteln zu verlängern?