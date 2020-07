10 Jahre The Walking Dead: Die besten und schlechtesten Staffeln der Horrorserie

In diesem Jahr wird die Horrorserie The Walking Dead 10 Jahre alt. Nach (fast) 10 Staffeln haben wir die schlechtesten und besten Seasons in einem Top 10-Ranking geordnet. Das Video dazu gibt es hier zu sehen.

Noch immer warten wir gespannt auf das Finale von The Walking Dead Staffel 10, in dem Maggies Rückkehr ansteht und uns eine Game of Thrones-mäßige Schlacht bevorsteht. Wenn wir auf 10 Jahre The Walking Dead zurückblicken, ist es erstaunlich, wie sehr sich das Ensemble und die Serie selbst verändert hat.

Um euch die Wartezeit bis zum Staffel 10-Finale etwas zu verkürzen, hat unser Youtube-Kollege Yves alle 10 Staffeln von The Walking Dead von der schlechtesten bis hin zur besten in einem Ranking-Video zusammengefasst. Das Video findet ihr oben im Titelbild oder weiter unten im Artikel.

The Walking Dead Staffel 8: Die Tiefpunkt der Zombie-Serie

Groß waren die Erwartungen an die 8. Staffel von The Walking Dead - immerhin gehört die All Out War-Story aus den Comics zu Yves Highlights der Reihe. Umso mehr enttäuschte die ewige Aneinanderreihung von Action-Sequenzen ohne starke Charaktermomente. Mit dieser Staffel verlor The Walking Dead viele Zuschauer.

Alle 10 Staffeln The Walking Dead im Top 10-Video:

Wir ranken alle THE WALKING DEAD Staffeln | Ranking

Der Krieg gegen Negan und die Saviors zog sich 16 Folgen in die Länge und vergas dabei vollkommen, was die Hauptfiguren überhaupt ausmacht. So begann Rosita mit ihren Solotrips schnell zu nerven und vor allem Daryl wurde zum einsilbigen Problemfall, der sich allem widersetzte, was Rick so minutiöse geplant hat. Und vergessen wir nicht den schrecklichen Maggie Corleone-Moment im Finale von Staffel 8.

Der größte Fehler von Staffel 8 war allerdings der überraschende Tod von Carl Grimes, der Fans erzürnte. Immerhin ist Carl in den Comics eine der wenigen Hauptfiguren, die bis zum Schluss überleben und ein essentieller Teil für das Ende von The Walking Dead, das durch den Serientod Carls zunichte gemacht wurde.

The Walking Dead Staffel 9: Die beste Staffel vereint alles, was wir lieben

Nach der schrecklich schlechten 8. Staffel ist es umso erstaunlicher, dass die nachfolgende Staffel zum Besten gehört, was The Walking Dead bist dato ablieferte. Für Yves bietet Staffel 9 einen perfekten Mix aus Horror, Emotionen, Action und starken Charaktermomenten.

© AMC The Walking Dead: In Staffel 9 kehrt der Horror zurück

Gleich in den ersten 5 Folgen der Staffel bekommen alle Figuren emotionale Momente, wir erleben einen gebrochenen Negan und Rick darf sich gebührend von der Serie verabschieden. Der größte Kniff ist der neuen Showrunnerin Angela Kang allerdings nach Ricks Ausstieg gelungen. Kann The Walking Dead ohne Rick funktionieren? Ja, kann es.

Nach Ricks Abgang überrascht die Staffel mit einem Mega-Zeitsprung, der uns neue spannende Figuren wie die Katana-schwingende Judith Grimes brachte. Als dann auch noch die heiß erwarteten Flüsterer auftauchen, beginnt The Walking Dead zu seinen Horrorwurzeln zurückzufinden und erlebt mit dem schockierenden Zaunmassaker einen unvergesslich tragischen Höhepunkt.

Auf welchen Plätzen sich die weiteren Staffeln von The Walking Dead in der Top 10 finden lassen, könnt ihr im Video von Yves erfahren.

Wie sieht euer Ranking aller 10 Staffeln von The Walking Dead aus?