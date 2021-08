The Walking Dead-Schock: Der erste Tod in Staffel 11 beweist, wie eiskalt Maggie wirklich ist

The Walking Dead überrascht uns in der neuen Folge mit dem ersten Tod der finalen 11. Staffel. Auch wenn es keine Hauptfigur trifft, geht dieser Schock an die Nieren.

Der Auftakt der 11. Staffel The Walking Dead ließ eine Gruppe rund um Maggie und Negan in die Finsternis eines U-Bahn-Tunnels hinabsteigen. In Folge 2 namens Acheron: Teil 2 wird der Überlebenskampf im Untergrund nun fortgesetzt. Und hier fordert die finale Season der Zombie-Serie ihr erstes Opfer. Achtung, Spoiler:

Niemand glaubte wirklich daran, dass Maggie ihre Sturz von der U-Bahn nicht überleben würde. Ihre Rückkehr zur Gruppe bringt nicht nur eine explosive Konfrontation mit Negan, sondern auch ein nervenaufreibendes Dilemma mit sich, das im schockierenden Tod eines Charakters endet, der seit der 9. Staffel Teil von The Walking Dead war.

Das erste Opfer von The Walking Dead Staffel 11: Wer war Gage nochmal?

Die Gruppe findet Zuflucht in einem Wagon der festsitzenden U-Bahn. Dann aber erscheint plötzlich Gage (Jackson Pace), der sich in der vorangegangenen Episode von der Gruppe entfernte. Das Problem: er gelangt durch ein anderes Abteil in den Zug. Die Tür zwischen ihm und der Gruppe ist versperrt und hinter ihm gelangen hungrige Beißer hinein.

© AMC Gage in The Walking Dead

Maggie ist die Gefahr zu groß, dass die Zombies in ihr Abteil gelangen und sie verweigert das Öffnen der Tür. Gage ist dem Tode geweiht. Um Maggie und den Anderen zu verdeutlichen, was sie getan haben, sticht er sich vor den Augen aller mit einem Messer in die Brust, ehe er von den Untoten zerfleischt und selbst zu einem wird. Später schießt ihm Gabriel in den Kopf.

Gage trat erstmals in Staffel 9 nach dem großen Zeitsprung auf. Vorgestellt wurde er uns als jugendlicher Bewohner der Hilltop Kolonie, wo er Teil einer Clique war, mit der Henry mehrfach in Kontakt kam. In Staffel 10 gehörte Gage zu dem Trio, das Lydia terrorisierte und sogar überfiel. Insgesamt war Gage in 9 Episoden von The Walking Dead zu sehen.

The Walking Dead Staffel 11: Gages Tod zeigt, wie eiskalt Maggie ist

Der Tod von Gage geht eindeutig auf Maggies (Lauren Cohan) Kappe und verdeutlicht, wie stark sie sich seit ihrem Verschwinden (und überhaupt im Verlauf der ganzen Serie) verändert hat. Gage war ein Mitglied ihrer Hilltop-Familie und verbrachte dort sein halbes Leben. Maggie allerdings hat ihr Mitgefühl schon längst verloren.

Maggies harte Entscheidung uns mehr Highlights aus Folge 2

Maggies Schicksal, die Reapers und das Commonwealth | The Walking Dead Season 11 Folge 2

Eine spätere Szene, in der Maggie von einer brutalen Begegnung berichtet, verdeutlicht ihre neue und eiskalte und pragmatische Art zu handeln. Für sie zählt nur das Überleben ihrer Gruppe bzw. ihrer Familie um jeden Preis – auch wenn dafür ein Mitglied aus den eigenen Reihen geopfert werden muss.

Eigentlich bleib genug Zeit, um Gage noch zu retten und die Tür wieder zu verbarrikadieren, ehe die Walker diese erreichen können. Diese harte Entscheidung lässt Maggie noch erbarmungsloser wirken.

Maggie ist bereit, moralische Grenzen zu überschreiten und Menschen ihrer Community zu opfern. Und nach diesem Vorfall gibt es keine klaren Sympathieträger mehr im Konflikt Negan vs Maggie. Die Grenzen zwischen Gut und Böse wurden längst aufgebrochen.



