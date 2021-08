Überraschende The Walking Dead-Enthüllung: Was der Michonne-Twist für Staffel 11 bedeutet

Die erste Folge der 11. Staffel The Walking Dead ist auf Disney+ gestartet und verändert direkt eine wichtige Commonwealth-Story aus der Comicvorlage, die eigentlich Michonne gehört.

Der Anfang von Ende hat begonnen. The Walking Dead ist in die 11. und finale Staffel gestartet. Der düstere Auftakt begeistert nicht nur mit spannendem Survival-Horror. Erstmals erfahren wir auch mehr über die mysteriöse Gemeinschaft, deren Soldaten in weißen Plastikrüstungen auftreten.

Das sogenannte Commonwealth ist der wichtigste Schauplatz des letzten Handlungsbogens aus den The Walking Dead-Comics. Dabei spielt Michonne in der Vorlage eine tragende Rolle, die für die Serie nun verändert wurde. Achtung, Spoiler:

The Walking Dead Staffel 11: Yumiko wird die neue Michonne

Serie und Comic unterscheiden sich mittlerweile gewaltig. Denn viele wichtige Charaktere des Commonwealth-Arcs sind gar nicht mehr Teil der Serie. Der Mammutaufgabe, das letzte Kapitel der Zombie-Saga zu adaptieren, stellt sich die Serie aber mutig.

Schaut hier den düsteren Trailer zu The Walking Dead Staffel 11

The Walking Dead Season 11 Official Trailer

Michonne verließ The Walking Dead in Staffel 10, in den Comics ist sie jedoch elementarer Bestandteil des Commonwealth-Auftakts. Sie ist es, die die Aufnahme in die strenge Mega-Gemeinschaft garantiert – denn überraschenderweise lebt ihre totgeglaubte Tochter Elodie hier. Es kommt zu einem der emotionalsten Momente der Comics, der Wiedervereinigung von Mutter und Tochter.

Was sich bereits im Trailer zu The Walking Dead Staffel 11 andeutete, wurde nun in der neuen Folge namens Acheron bestätigt: In der Serie übernimmt Yumiko die Rolle von Comic-Michonne.

Wie Michonne ist auch Yumiko (Eleanor Matsuura) im früheren Leben Anwältin gewesen und damit für das Rechtssystem des Commonwealth unersetzlich. Am Ende der Episode entdeckt sie die Wand der Verlorenen und darauf eine Nachricht, die ihr Leben und das aller Charaktere in The Walking Dead für immer verändern wird.

The Walking Dead: Das bedeutet die Yumiko-Enthüllung für Staffel 11 und das Commonwealth

Die Wand, auf der die Bewohner:innen des Commonwealth Fotos ihrer verschollenen Familienmitglieder sammeln, zeigt das Bildnis von Yumiko und eine Botschaft ihres Bruders Tomi – der wird laut offizieller Cast-Meldung in späteren Folgen von Ian Anthony Dale verkörpert.

© AMC/CBS Eleanor Matsuura (TWD) und Ian Anthony Dale (Salvation)

Dass Yumikos Bruder Teil des Commonwealths ist, erleichtert den harten und viel zu bürokratischen Aufnahmeprozess aka Assessment Level 1 ungemein. Diese Enthüllung könnte dafür sorgen, dass Yumiko, Ezekiel, Princess und Eugene schneller in das Commonwealth integriert werden, als gedacht.

Die kleine Gruppe hat es bisher erfolgreich geschafft, die Existenz und den Standort Alexandrias gegenüber den Beamt:innen sowie Militärführer Mercer (Michael James Shaw) geheimzuhalten. Was Yumiko und Co. noch nicht wissen: die Hilfe des Commonwealth wird dringender gebraucht, als gedacht.

Denn in Alexandria herrscht nicht nur extremer Nahrungsmangel. Die gefährliche und brutale Gruppe der Reaper wird schon bald das Leben aller Überlebenden in der zerstörten Gemeinschaft bedrohen. Hier zeichnet sich bereits ein möglicher Handlungsbogen für die ersten acht der insgesamt 24 finalen Episoden ab, der die Storys in Alexandria und im Commonwealth unweigerlich zusammenführen wird.

Wird das Commonwealth-Militär in letzter Sekunde zur Rettung eilen und die Reaper vernichten?

Nach unserer Diskussion über Ted Lasso empfehlen wir euch noch Serien mit echtem Feelgood-Faktor und obendrauf Naturdokumentationen, natürlich immer mit dem Hinweis, wo ihr sie streamen könnt.



Wie hat euch der Auftakt der 11. Staffel The Walking Dead gefallen?