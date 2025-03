The Walking Dead-Serie mit Negan kehrt zurück: Langer Trailer zu Staffel 2 entfesselt neuen Zombie-Krieg in New York

The Walking Dead: Dead City steht mit Staffel 2 in den Startlöchern. Der lange Trailer bringt Negan und Maggie zurück nach New York.

The Walking Dead-Schurke Negan (Jeffrey Dean Morgan) kehrt schon in wenigen Monaten auf eure Bildschirme zurück. Denn die 2. Staffel des Spin-offs Dead City steht in den Startlöchern und macht euch die kommenden Folgen mit einem brandneuen Trailer schmackhaft, der eine ungewöhnlich berührende Rede, eine fatale Rückkehr und natürlich jede Menge Zombies beinhaltet.

Schaut euch hier den Trailer zu The Walking Dead: Dead City Staffel 2 an

The Walking Dead: Dead City - S02 Trailer (English) HD

Negan und Maggie kehren in Staffel 2 von The Walking Dead: Dead City nach New York City zurück

Nachdem Maggie (Lauren Cohan), Hersehl (Logan Kim) und Perlie (Gaius Charles) die Zombie-überlaufenen Straßen der US-Metropole verlassen haben, müssen sie gezwungenermaßen den Rückzug nach Manhattan antreten. Währenddessen findet sich Negan auf der anderen Seite eines eskalierenden Konflikts wieder.

Im Auftrag der mächtigen Anführerin "Die Lady" (Lisa Emery) soll er die zersplitterten Bezirke der Stadt wieder vereinen. Denn aus den Kadavern der Untoten kann Methangas gewonnen werden, das für die Herstellung von Strom genutzt werden kann. Ein Ressourcenkrieg droht unter den verschiedenen Fraktionen auszubrechen.

Wann und wo kommt Staffel 2 von The Walking Dead: Dead City?

In den USA wird die 2. Staffel von The Walking Dead: Dead City am 4. Mai 2025 auf AMC ihre Premiere feiern. Deutsche Fans kommen bereits kurz darauf in den Genuss der neuen Folgen. Nur einen Tag später, am 5. Mai 2025 startet die Season exklusiv bei MagentaTV im Abo. Immer montags im Wochentakt wird euch dort eine neue Episode serviert. Die Staffel umfasst insgesamt acht Folgen.

Welche Serien ihr bis dahin schauen könnt, hört ihr in unserem Podcast:

Die 10 besten Miniserien, die jeder Serienfan gesehen haben muss

Ihr sucht nach spannenden Serien-Tipps, die kurzweilig und abschlossen sind? Wir haben 10 fantastische Miniserien-Empfehlungen für euch, die ihr bei Netflix, Amazon, Sky und Co. schauen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter unseren 10 Miniserien-Tipps, die jeder Serienfan gesehen haben sollte, finden sich fesselnde Western-Unterhaltung, preisgekrönte Prestige-Dramen, Superhelden, Rockbands, tragische Kriegsgeschichten, eine Prise Romantik und die beste Serie eines ganzen Jahrzehnts.