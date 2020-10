The Walking Dead Staffel 10: Finale schockt mit 2 grausamen Toden

Der Whisperer-Krieg aus The Walking Staffel 10 erreicht im vorzeitigen Finale den mörderischen Höhepunkt. Dabei müssen wir uns wieder von bekannten Figuren verabschieden.

Achtung, massive Spoiler für The Walking Dead Staffel 10, Folge 16: Fast ein halbes Jahr mussten Fans von The Walking Dead auf die neue Folge warten, in der der Krieg gegen die Whisperer und Beta ihren Höhepunkt erreicht. Nun ist das (nicht mehr) Finale da, das nicht nur mit riesigen Zombiehorden überrascht, sondern auch mit brutalen Toden. Von zwei wichtigen Figuren mussten wird uns verabschieden.

Beta ohne Maske: Der Whisperer-Krieg ist vorbei

Es war bereits zu erwarten: Der Whisperer-Arc und damit auch Betas Leben wurden in dieser Folge beendet. Im Zuge des Angriffs auf das Krankenhaus kommt es zu einem finalen Kampf zwischen Beta, Negan und Daryl. Nachdem Beta (Ryan Hurst) den Ex-Savior-Anführer beinahe zu Tode prügelt, taucht Daryl hinter ihm auf und rammt ihm seine Jagdmesser in die Augen.

© AMC The Walking Dead: Beta

Beta zieht sich die beiden Messer schließlich aus den Augenhöhlen heraus und taumelt im Wahn mitten in die Horde von Walkern, die den Whisperer erstmals für uns demaskieren. Wie es sich für einen Whisperer gehört gibt er sich seinem Schicksal hin und empfängt den Tod mit offenen Armen, während er von den Zombies verspeist wird.

Im Augenblick seines Todes bekommen wir, sowie Daryl und Negan, erstmals das wahre Gesicht Betas zu sehen, dessen prominente Identität schon zuvor verraten wurde. Und auch Negan scheint den ehemaligen Countrysänger sofort erkannt zu haben: "Scheiße, weißt du wer der Mistkerl war?". "Niemand", erwidert Daryl unbeeindruckt.

The Walking Dead - Wie stirbt Beta in den Comics?

In der Comic-Vorlage verläuft das Ableben Betas etwas anders. Hier hetzt er die Horde auf Alexandria, wobei zahlreiche Whisperer getötet werden. Ohne Anhänger und ohne Herde will sich Beta von Schlachtfeld zurückziehen und wird schließlich von Aaron erschossen. Wer unter der Maske steckt, sehen wir in den Comics nicht.

Grausamer The Walking Dead-Tod: Wer ist Beatrice?

Der wohl grausamste Tod der 10. Staffel The Walking Dead wurde von Regisseur Greg Nicotero schon vor Monaten angekündigt. Nun wissen wir endlich welcher Charakter bei lebendigem Leibe von Walkern zerfetzt und verspeist wird.

© AMC The Walking Dead: Beatrice

Es handelt sich um Beatrice, die gemeinsam mit Carol durch die Mega-Horde schleicht und bei einem Angriff von einem Whisperer verletzt wird. Ihr lauter Schmerzensschrei lenkt die Aufmerksamkeit der fleischhungrigen Zombies auf sie. Das Resultat ist brutal, verstörend und äußerst blutig.

Aber wer war Beatrice überhaupt? Die Randfigur auf The Walking Dead tauchte erstmals in der 7. Staffel als Mitglied der Oceanside-Gemeinschaft auf und hatte insgesamt in 10 Episoden kleinere Auftritte. Gespielt wurde die Figur von Briana Venskus.

Weitere Tode in The Walking Dead: Diese Charaktere sind in Folge 16 gestorben

Die finale Schlacht des Whisperer-Kriegs fordert erwartungsgemäß zahlreiche Opfer auf beiden Seiten. Hierbei handelt es sich aber fast nur um namenlose Charaktere. Während der Belagerung des Krankenhauses werden ein paar Bogenschützen der Miliz von einer Bombe getötet.

© AMC The Walking Dead: Das Ende der Whisperer

Weitere Kämpfer aus den Gemeinschaften Alexandria und Co. werden von Whisperern umgebracht, als diese den Konvoi angreifen, der die Horde mit Musik in Richtung Meer lockt. Die meisten Opfer haben aber die Whisperer zu verzeichnen, von denen einige brutal von Walkern verspeist werden.

Podcast für The Walking Dead-Fans: Wie endet die Zombie-Serie in Staffel 11?

Das Ende von The Walking Dead steht fest. In der neuen Folge Streamgestöber schauen Andrea, Matthias und Max darauf, was Fans bis zum epischen Finale erwartet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Obwohl die Mutterserie mit Staffel 11 beendet wird, lebt das Franchise weiter. Wir schauen auf die kommenden Projekte, die uns in den kommenden Jahren erwarten. Ebenso spekulieren wir, wie The Walking Dead in Staffel 11 enden wird und ob das Ende der Comics überhaupt so in der Serie stattfinden kann.