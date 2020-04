The Walking Dead: Der brutalste Tod von Staffel 10 kommt erst noch

Auf das Finale der 10. Staffel The Walking Dead müssen wir noch eine Weile warten. Darin könnte eine Hauptfigur auf bestialische Weise abgemetzelt werden. Aber wen wird es treffen?

Achtung, mögliche Spoiler für The Walking Dead: Die 10. Staffel von The Walking Dead muss aktuell eine Zwangspause einlegen, ehe wir erfahren, ob unsere Lieblingsfiguren der riesigen Horde von Whisperer Beta entfliehen können. Ein bereits zum Drehschluss im November veröffentlichtes Bild lässt uns nun rätseln, welche Figur Staffel 10 nicht lebend überstehen wird.

The Walking Dead: Steht ein krasser Tod in Staffel 10 bevor?

Schon seit November 2019 ist die 10. Staffel im Kasten. Den Drehschluss feierte Regisseur und Masken-Spezialist Greg Nicotero mit einem Bild auf Instagram, das einen grausamen Tod andeutet, welcher bisher noch nicht in Staffel 10 zu sehen war. Das legt nun die Vermutung nahe, dass es sich um eine Szene aus der bevorstehenden Episode 16 handelt.

© Greg Nicotero/Instagram Tod in The Walking Dead

Bereits die enttäuschende Folge 15 köderte Fans durch ihren Titel, The Tower, mit einem der grausigsten Tode aus den The Walking Dead-Comics. Dies stellte sich allerdings als Finte heraus. Heben sich die Macher den großen Schock etwa für das Staffelfinale auf?

Die von Greg Nicotero angedeutete Szene könnte wahrhaftig ein echter Schocker für die Fans werden. Denn das Bild deutet an, dass eine der Figuren von Walkern brutal auseinandergerissen und ausgeweidet wird.

Perfekt für die Wartezeit: Netflix hat die ideale The Walking Dead-Alternative

Im Finale von Staffel 10 müssen sich die im Krankenhaus eingesperrten Figuren mit Eingeweiden getarnt durch die riesige Zombiehorde bewegen. Bereits in Staffel 6 erlebten wir ein ähnliches Szenario, welches für Ricks Freundin Jessie und ihren Sohn Sam eine schreckliche Wendung nahm. Aber wen wird es diesmal treffen?

The Walking Dead - Wer stirbt im Finale von Staffel 10?

Einige Fans vermuteten auf Instagram, dass es sich bei dem dargestellten Opfer um den geköpften Körper von Alpha handeln könnte. Das lässt sich allerdings ausschließen, da die Walker hier ein frisches, blutendes Opfer verspeisen. Die offensichtlichste Kandidatin ist nun Magna (Nadia Hilker).

© AMC Magna in The Walking Dead

Auch wenn der fehlende Kopf und der aufgerissene Torso kaum Anhaltspunkte für die Identität des Opfers zulassen, können wir anhand der Kleidung spekulieren, dass es sich um Magna handelt. Diese trugt bei ihrem letzten Auftritt in der Serie nämlich ähnliche Kleidung und auch ihre Geschichte scheint nach der Trennung von Yumiko einen Endpunkt erreicht zu haben.

Auch die zuletzt von Whisperern umzingelten Figuren Aaron (Ross Marquand) und Alden (Callan McAuliffe) könnten im großen Finale ihr Leben lassen. Vermutlich nicht auf die oben gezeigte Weise, denn am unteren Bildrand lässt sich der abgerissene Kopf erahnen, der keinen Bart erkennen lässt.

Ein weiteres mögliches Opfer wäre zudem Rosita (Christian Serratos), die wir schon ein paar Episoden lang nicht mehr gesehen haben. Auch bei ihr würden sowohl die dunkle Kleidung als auch der beendete Handlungsbogen in dieser Staffel passen. Auf unserer Liste der Todeskandidaten für das Staffelfinale mit dem ominösen Titel A Certain Doom steht Rosita ganz oben.

Podcast: Wann und wie geht es mit The Walking Dead weiter?

In dieser Minifolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - geben wir einen kurzen Überblick über die vielen Verschiebungen der Walking Dead-Serien:

Die 10. Staffel von The Walking Dead musste kurzfristig abgebrochen werden. Wann es endlich weitergeht und welche Auswirkungen die Zwangspause auf The Walking Dead, die Rick-Filme sowie die Spin-offs Fear und World Beyond hat, erklären euch Andrea und Max im Streamgestöber-Check.

Welche Figuren stehen auf eurer Todesliste für das Finale von Staffel 10?