The Walking Dead Staffel 11 streamen: Teil 1 ist jetzt bei Netflix und Amazon, aber es fehlen noch 16 (!) Folgen

Die 11. und letzte Staffel von The Walking Dead läuft gerade. Die ersten 8 Folgen könnt ihr nun bei Netflix und Amazon Prime streamen. Der größte Teil kommt aber noch.

Das Zombie-Epos The Walking Dead befindet sich in seinen letzten Zügen – zumindest die Hauptserie, mit der alles begann. Sobald diese mit der 11. Staffel endet, fasert das Universum in verschiedene Spin-offs aus.

Aber wo könnt ihr die letzte Staffel The Walking Dead überhaupt streamen? Grundsätzlich übernimmt Disney+ die Erstausstrahlung. Wenn ihr aber auf die Streaming-Verfügbarkeit bei Netflix und Amazon Prime angewiesen seid, schlägt nun eure Stunde.

The Walking Dead Staffel 11, Teil 1 ist jetzt bei Netflix und Amazon Prime

Wie ihr The Walking Dead Staffel 11, Teil 1 jetzt bei Netflix und Amazon streamen könnt:

Staffel 11 des Untoten-Dramas wird in 3 Schritten veröffentlicht

Bei Disney+ sind bereits Teil 1 und 2 verfügbar * und damit insgesamt 16 Folgen

Netflix und Amazon Prime * holen nun auf. Bei beiden Streamingdiensten sind die ersten 8 Folgen und damit Teil 1 von Staffel 11 abrufbar

Und das auf einen Schlag. Wer TWD Staffel 11 "live" schaut, muss stets eine Woche auf eine neue Folge warten. Bei Netflix und Amazon läuft Staffel 11, Teil 1 zwar etwas später, dafür könnt ihr sie in einem Rutsch durchbingen.

Ohne Spoiler: Der Trailer zu den neuen TWD-Folgen bei Netflix und Amazon

The Walking Dead - S11 Trailer (English) HD

Wann kommen die restlichen 16 Folgen von The Walking Dead Staffel 11 zu Netflix und Amazon Prime?

Zwischen der Original-Ausstrahlung der ersten 8 Folgen von The Walking Dead Staffel 11 und der Veröffentlichung bei Netflix lag ziemlich genau ein Jahr. Rechnen wir das auf den 2. Teil der Staffel auf, der im Februar 2022 kam, müsst ihr bis etwa Mitte Februar auf den nächsten TWD-Folgen-Schwung bei Netflix und Amazon Prime warten.

Das bedeutet auch, bis ihr in den Genuss der finalen TWD-Folgen kommt, vergeht noch über ein Jahr. Denn die Original-Ausstrahlung erfolgt ab dem 3. Oktober 2022 bei Disney+. Das könnte eine ziemliche Hängepartie werden. Wenn ihr es eiliger habt, hilft nur ein Disney+-Abo. Für euren Terminkalender: Die allerletzte The Walking Dead-Folge wird etwa Ende November 2022 laufen.

