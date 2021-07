The Walking Dead Staffel 11: Überraschender Michonne-Twist für das Finale bestätigt

The Walking Dead stimmt mit einem neuen Trailer auf das große Finale ein. Dieser enthüllt, wie der wichtigste Michonne-Moment aus den Comics auch ohne sie in Staffel 11 stattfinden wird.

Nach 177 Episoden wird The Walking Dead im kommenden Jahr enden. Schon im nächsten Monat beginnt der Anfang von Ende mit dem Start der 11. Staffel. Zu Einstimmung auf das XXL-Finale veröffentlichte AMC nun einen neuen Trailer, der auf 11 Jahre The Walking Dead zurück blickt und einen überraschenden Michonne-Twist für das Finale ankündigt.

"Wir beenden das gemeinsam": Im neuen Trailer zum Finale von The Walking Dead steht der Zusammenhalt im Vordergrund. Das Video blickt zurück auf all die Charaktere, die den Verlauf der Serie maßgeblich geprägt haben – allen voran natürlich Rick Grimes (Andrew Lincoln), dessen ergreifende Ansprachen nochmal zu hören sind.



Neben der emotionalen Rückschau erhalten wir auch erste kurze Einblicke in Staffel 11, die schon jetzt eine essentielle Storyline aus den Comics enthüllen. In den finalen Kapiteln der Vorlage spielt Michonne eine tragende Rolle in der Geschichte rund um das Commonwealth. Die Katana schwingende Mama wird aber nicht zurückkehren, denn eine andere Person bekommt nun ihre Comic-Geschichte.

Das Commonwealth wird zum zentralen Schauplatz der finalen Staffel. Im Trailer erfahren wir, dass Eugene, Yumiko, Ezekiel und Princess den brutalen Aufnahmeprozess bestehen und von der mysteriösen Riesen-Gemeinschaft aufgenommen werden. Mit der weißen Rüstung des Commonwealth-Militärs bekleidet, steht Yumiko vor der ikonischen Wand der Verschwundenen aus den Comics.

Yumiko wird zur neuen Michonne in der finalen Staffel The Walking Dead

An dieser Wand hängen die Bewohner:innen des Commonwealth Fotos von geliebten Menschen auf, die als vermisst gelten. Sollten diese vor den Toren der Schutz bietenden Gemeinschaft auftauchen, bekommen sie eine Sonderbehandlung. Und genau scheint in Staffel 11 mit Yumiko (Eleanor Matsuura) zu passieren: auf einer Notiz wird auf die verschwundene "Schwester Miko" hingewiesen.

Damit bekommt Yumiko die Geschichte von Michonne in veränderter Form zugeschrieben. Diese wird in einem der emotionalsten Momente der The Walking Dead-Comics im Commonwealth mit ihrer totgeglaubten Tochter Elodie wiedervereint. In der Serie wird es stattdessen wird es zu einer rührenden Reunion zwischen Yumiko mit ihrem Bruder Tommy (der Name wird auf der Notiz erwähnt) kommen.

Ebenso wichtig für die Commonwealth-Story und später das Ende von The Walking Dead ist Michonnes Anstellung als Anwältin im Commonwealth (das passiert mit Michonne am Ende der Comics). Diese Entwicklung wurde für Yumiko bereits in Staffel 10 vorbereitet: hier wurde enthüllt, dass sie vor der Apokalypse ihre Mandantin Magna als Anwältin vor Gericht vertrat.

Offiziell als "Final Season Trilogy" betitelt, wird The Walking Dead Staffel 11 in drei Teilen ausgestrahlt, die jeweils acht Episoden umfassen. Teil 1 startet in den USA am 22. August 2021 bei AMC. Wann und wo die neuen Folgen in Deutschland zu sehen sind, ist noch nicht bekannt. Die verbleibenden Kapitel werden 2022 zu sehen sein.

