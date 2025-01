Neue Suits-Serie holt im Trailer die Figur zurück, auf die alle Fans warten: "Der beste Anwalt"

Wer ist der beste Anwalt? Diese Frage stellt der Serien-Ableger Suits: LA im Trailer und präsentiert nicht nur den neuen Hauptdarsteller, sondern auch einen alten Bekannten.

Neun Staffeln erreichte die beliebte Anwaltsserie Suits. Über 5 Jahre nach dem Finale wächst das juristische Serien-Universum nun weiter und springt in Suits: LA von der US-amerikanischen Ostküste an die sonnige Westküste. Erschaffen wurde die Fortsetzung abermals von Aaron Korsh. Ein kurzer Trailer stellt uns den arroganten Nachfolger von Harvey Specter (Gabriel Macht) vor.

Serien-Trailer zu Suits: LA holt Harvey ins Anwalt-Universum zurück

Nachdem Suits: LA wegen der Brände in Los Angeles zuletzt eine Drehpause einlegen musste, ist der Ableger trotzdem weiterhin auf dem besten Weg zu seiner Start-Zielgeraden im Februar. Im Zentrum steht diesmal Ted Black (Arrow-Star Stephen Amell), ein früherer Verteidiger aus New York, der sich jetzt in Los Angeles auf die Fälle der Unterhaltungsindustrie spezialisiert hat. Macht euch also auf viele Kriminelle aus Hollywood gefasst.

Der erste Teaser gab vor zwei Monaten über das neue Intro hinaus noch nicht viele Einblicke. Im neuen Trailer schlägt Suits: LA nun aber die Brücke zur Mutterserie Suits – indem sie Ted Black und Harvey Spectre als alte Bekannten präsentiert.

Seht hier den Trailer zur neuen Serie Suits: LA

Suits: LA - S01 Promo (English) HD

"Ich bin der beste Anwalt im Land", behauptet der neue Suits-Protagonist Ted zu Beginn des Trailers – nur um diese Aussage am Ende wieder infrage gestellt zu bekommen. "Harvey. Die einzige Person, die ich kenne, die noch großspuriger ist als du", erklärt ein Bekannter Teds. "Genau das ist der Grund, warum ich ihn mochte", antwortet der Anwalt. Wir können uns also auch im Serien-Ableger wieder auf große Egos einstellen. Mehrere Auftritte von Gabriel Macht, die über das Foto im Trailer hinausgehen, sind schon bestätigt.

Wann startet Suits: LA?

In den USA startet die neue Suits-Serie am 23. Februar 2025 beim Sender NBC. Wann und wo das Spin-off in Deutschland zu sehen sein wird, ist leider aktuell noch nicht bekannt.

Alle 9 Staffeln der originalen Serie Suits könnt ihr derzeit bei Netflix streamen.

