The Walking Dead-Tod: Star bricht in Abschiedsvideo in Tränen aus

Die 10. Staffel The Walking Dead überraschte jüngst mit dem Tod einer Figur, die seit Staffel 7 dabei war. Nun meldet sich die Darstellerin mit einem emotionalen Video zu Wort.

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead: Während wir schon fleißig über den nächsten großen Schock spekulieren, beklagte die 10. Staffel von The Walking Dead schon einige Opfer. In Folge 10 metzelte sich Whisperer Beta durch Alexandria und tötete dabei die Figur Laura, die seit Staffel 7 in der Serie zu sehen war.

Laura-Darstellerin Lindsley Register teilte nun auf ihrem Youtube-Kanal ein emotionales Abschiedsvideo von ihrem letzten Tag am Set von The Walking Dead.

The Walking Dead: Laura sagt Danke

Auch wenn viele Fans nur wenig von der Nebenfigur Laura mitbekommen haben, ist ihr Abschied dennoch traurig. Denn ihre Figur war eine der letzten noch lebenden Ex-Saviors. Sie wandelte sich vom Bösewicht zu einem wichtigen Mitglied von Alexandria.

Hier könnt ihr Lindsley Registers Abschiedsvideo sehen. Aber Achtung, haltet Taschentücher bereit:

Lauras letzter Auftritt war in der Episode Hinterhalt. Darin stellte sie sich persönlich gegen den Whisperer-Hünen Beta (Ryan Hurst). Mit schierer Kraft überwältigte er sie und rammte ihren Körper gegen eine Zellentür, wobei ihr Genick brach. Laura war in insgesamt 19 Episoden von The Walking Dead zu sehen.

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

Podcast für The Walking Dead-Fans: Betas Horror-Gemetzel

In der neuen Folge unseres Podcasts Moviepilot Live: The Walking Dead - auch bei Spotify - diskutieren Yves, Andrea und Sebastian über die grandiose 9. Folge der 10. Staffel:

Mit der Folge Hinterhalt kehrt The Walking Dead zu seinen größten Stärken seit Ricks Abgang zurück. Starke Charaktermomente wechseln sich mit starken Horrormomenten ab. Im Podcast besprechen wir alles im Detail - und mutmaßen, wann Maggie zurückkommt und Michonne endgültig geht.



