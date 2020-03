The Walking Dead-Massaker - Neue Folge schockt mit vielen Toden

Die 10. Staffel von The Walking Dead macht keine Gefangenen. Nach dem Höhlen-Horror letzte Woche kehrt der Schrecken in Folge 10 nach Alexandria und fordert einige Leben.

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead: Gerade erst ist die 10. Staffel von The Walking Dead aus der Winterpause zurückgekehrt und es wird keine Zeit verschwendet, den Krieg gegen die Whisperer eskalieren zu lassen. Nachdem die letzte Folge ohne wirkliche Opfer das Schicksal von zwei Figuren ungewiss ließ, macht die Episode Stalker kurzen Prozess.

In der 10. Folge von Staffel 10 bahnt sich Beta (Ryan Hurst) seinen Weg nach Alexandria. Wie Michael Myers in Halloween streift er bei Nacht durch die Stadt und metzelt schonungslos zahlreiche Menschen ab. Welche bekannten Figuren es erwischt hat, haben wir euch hier zusammengefasst.

The Walking Dead: Beta im Blutrausch

Um die Verräterin Gamma (Thora Birch) zurück ins Camp der Whisperer zu bringen, infiltriert der mörderische Hüne Alexandria durch ein geheimes Tunnelsystem, an dem der bereits tote Dante mitgearbeitet hat. Gamma befindet sich im Gefängnis der Stadt. Um unbemerkt an sie zu gelangen, denkt sich Beta ein perfides Ablenkungsmanöver aus.

The Walking Dead Staffel 10: Wer stirbt und wer überlebt in der 2. Hälfte?

Beta schleicht sich in die Häuser von Alexandria und tötet wahllos deren Bewohner, damit diese als Beißer durch die Straßen der Stadt wandeln können. An die 5 bis 10 Opfer fordert Betas Mordserie. Während die meisten von ihnen keine nennenswerten Charaktere sind, finden sich unter Betas Opfern zwei bekannte Gesichter.

© AMC The Walking Dead: Alfred terrorisiert Lydia

Eines der Opfer ist Alfred (David Shae). Dieser war einer der drei Alexandrianer, die Lydia (Cassady McClincy) in der Episode Masken (im Original: Silence the Whisperers) brutal zusammengeschlagen haben. Alfred war insgesamt nur in 3 Episoden der Serie zu sehen. Die neue Folge fordert aber auch ein prominenteres Opfer: eine ehemalige Vertrauensperson Negans.

The Walking Dead-Opfer: Wer war Laura?

In der Episode Stalker müssen wir uns von einer bekannten Figur verabschieden, die seit Staffel 7 zu sehen war. Die Rede ist von Ex-Savior Laura (Lindsley Register), die in insgesamt 19 Episoden von The Walking Dead auftrat.

© AMC The Walking Dead: Laura

Vor der Gefängniszelle in Alexandria konfrontiert Laura Beta, um Gamma die Flucht zu ermöglichen. Beta überwältigt sie um rammt ihren Körper gegen die Eisenstangen der Zelle. Schließlich sehen wir Lauras reglosen Körper am Boden in einer immer größer werdenden Blutlache liegen.

Früher war Laura ein Mitglied der Saviors und später hochrangiges Mitglied im Rat von Negan (Jeffrey Dean Morgan). Nach dem Ende der Krieges gegen Negan war sie eine der ersten Saviors, die friedlich mit Rick Grimes und seinen Anhängern zusammenarbeiteten. Nach dem großen Zeitsprung von 6 Jahren gehörte Laura dem Rat von Alexandria an.



The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

Unsere Besprechung der 9. Folge von Staffel 10: Hört den The Walking Dead-Podcast

In der ersten Folge unseres neuen Podcastformats Moviepilot Live: The Walking Dead - auch bei Spotify - diskutieren Yves, Max und Sebastian über die 9. Folge der 10. Staffel und schauen, was uns in den kommenden Folgen noch erwartet.

Mit der Folge Zukunft oder Rache? findet The Walking Dead zurück zu den Horrorwurzeln. Noch schockierender als der dunkle Höhlen-Horror ist allerdings eine bizarre Sexszene zwischen Alpha und Negan. Unsere Meinungen und Theorien zur 10. Staffel hört ihr im Podcast.