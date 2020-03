The Walking Dead: Einer der größten Figuren-Tode steht bevor

The Walking Dead erreicht einen feurigen Höhepunkt und ein Figuren-Schicksal scheint besiegelt. Hier könnt ihr den Trailer zu Staffel 10, Folge 12 sehen.

Achtung, mögliche Spoiler für The Walking Dead: Alphas Tage sind gezählt. In der letzten Folge von The Walking Dead begann die Anführerin der Whisperer ihren Feldzug gegen das Hilltop, wo zahlreiche Charaktere umringt von Walkern und Feuer um ihr Überleben kämpfen. Aber wie weit wird ihr neuer Schützling Negan gehen, wenn Judith und Lydia in Gefahr geraten?

Die kommende Episode trägt den Titel Walk With Us. Darin erreicht der Whisperer-Krieg seinen Höhepunkt und die Überlebenden des Hilltop-Angriffes machen Jagd auf Alpha (Samantha Morton). Den Trailer zu Folge 12 könnt ihr euch oben im Player oder weiter unten im Artikel ansehen.

The Walking Dead: Wird Alpha sterben?

Der Trailer zur nächsten Folge zeigt einige Parallelen zu Alphas ikonischem Tod in den The Walking Dead-Comics. Doch wer wird die Ehre haben, sich für all die gefallenen Charaktere zu rächen? Und wird die Serie tatsächlich der Vorlage folgen? Nach dem verheerenden Angriff auf Hilltop und der Zerstörung des Barrington House befinden sich zahlreiche Charaktere auf der Flucht, unter ihnen auch Alden und Kelly, die Gammas kleinen Neffen Adam beschützen.

Die Whisperer durchstreifen die Trümmer, denn Alpha scheint immer noch nicht genug bekommen zu haben. An ihrer Seite sehen wir ihren neuen treuen Soldaten Negan (Jeffrey Dean Morgan), der eine neue Lucille schwingen darf.

Ist Negan wirklich ein Whisperer oder war alles nur Teil seines Plans, den Feind zu infiltrieren? Nächste Woche bekommen wir Antworten auf die wahre Loyalität von Negan und erfahren vielleicht endlich, wer Negan aus seiner Zelle in Alexandria freigelassen hat.

The Walking Dead Staffel 10: Wer stirbt und wer überlebt in der 2. Hälfte?

Der Trailer endet damit, dass Negan seine Anführerin zu einer abgelegenen Hütte führt. Jedoch erfahren wir nicht, was oder wer Alpha dort erwartet. Hat sich Alpha eine weiteres Opfer auserkoren, das sie köpfen will? Oder wartet sogar Carol (Melissa McBride) darin auf sie, um sich endlich für den Tod Henrys rächen zu können?

The Walking Dead - Trailer zu Staffel 10, Folge 12

The Walking Dead - S10 Episode 12 Trailer (English) HD

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

