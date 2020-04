The Walking Dead: Trailer zur vorerst letzten Folge verrät großen Twist

Die 10. Staffel von The Walking Dead erreicht mit der nächsten Folge ihren Höhepunkt, ehe die lange Wartezeit auf das Finale startet. Der Trailer zu Folge 15 nimmt bereits eine große Wendung vorweg.

Achtung, Spoiler für The Walking Dead: Kommende Woche läuft die vorerst letzte Folge von The Walking Dead für einige Zeit. Denn aufgrund der Coronakrise wurden nicht nur die Starts der Spin-offs World Beyond und Fear the Walking Dead verschoben, sondern auch das Finale von Staffel 10, das erst später im Jahr als TV-Special ausgestrahlt wird.

Die kommende Folge trägt den Titel The Tower - eine mögliche Anspielung auf einen schockierenden Tod aus den Comics. Darin werden die Nachwirkungen von Negans Whisperer-Mission erforscht, während Eugene und Co. die neue Figur Princess näher kennenlernen. Den Trailer zu Folge 15 könnt ihr euch oben im Player oder weiter unten im Artikel ansehen.

The Walking Dead: Wird die größte Comic-Schlacht übersprungen?

Fans der Comic werden von der Vorschau zur nächsten Folge zuerst etwas geschockt sein. Denn gleich zu Beginn sehen wir Alpha-Beta, der mit seiner Horde Alexandria überrannt hat. Damit wird einer der größten Ereignisse des Whisperer-Kriegs direkt übersprungen - und zwar die Panik und der Kampf der Alexandrianer gegen die nahende Horde.

© AMC The Walking Dead: Beta in Alexandria

Dass die Schlacht um Alexandria übersprungen wird, ist nachvollziehbar, denn schon in Staffel 6 gab es ein ähnliches Szenario, als eine große Horde die ummauerte Stadt überrannte. Auch zu Beginn der 10. Staffel gab es bereits eine Sequenz, in der die Bewohner der Stadt mehrere Tage Angriffe von Beißern abwehren musste.

Auffällig an der Vorschau zur nächsten The Walking Dead-Folge ist das Fehlen der Alexandria-Bewohner wie Rosita und Pater Gabriel, von denen wir in den vergangenen Folgen wenig zu sehen bekommen haben. Ihre Abwesenheit könnte bewusst sein, denn der Episodentitel The Tower befeuerte bereits Spekulationen um das Schicksal von Gabriel.

The Walking Dead - Trailer zu Staffel 10, Folge 15

The Walking Dead - S010E15 Trailer (English) HD

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.



Podcast für The Walking Dead-Fans: Wir sprechen über Betas Masterplan

In der neuen Folge unseres Podcasts Moviepilot Live: The Walking Dead - auch bei Spotify - besprechen Yves und Sebastian die krassen, neuen Geschehnisse:

In Folge 14, Look at the Flowers, wird der geheime Plan von Carol und Negan enthüllt. Während Negan endlich spannende Szenen mit Hauptfiguren wie Daryl und Carol hat, erfährt Beta vom schockierenden Tod seiner geliebten Alpha. Das hat verheerende Konsequenzen.

