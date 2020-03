Wichtiger Zuwachs für The Walking Dead: Das ist die kontroverse neue Figur

In der neuen The Walking Dead-Folge aus Staffel 10 lernen wir eine neue Figur kennen. Hier erfahrt ihr, was es mit der flippigen Princess aus den Comics auf sich hat.

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead! Nachdem wir uns in Staffel 10 von The Walking Dead bereits von so wichtigen Figuren wie Alpha und Michonne verabschieden mussten, schaltet die aktuelle Folge Look at the Flowers einen Gang zurück. Diese Woche stirbt zum Glück kein weiterer Hauptcharakter - im Gegenteil wird eine spannende neue Protagonistin eingeführt.

Die Rede ist von Princess aka Juanita Sanchez (Paola Lázaro), die allen Kennern der Comic-Vorlage bereits ein Begriff sein dürfte. Am Ende der Episode taucht die junge Frau unvermittelt auf uns sorgt für einen echten What the fuck-Moment.

The Walking Dead Staffel 10: Das ist Princess

In Look at the Flowers brechen Eugene, Yumiko, and Ezekiel auf, um Eugenes Funk-Bekanntschaft Stephanie zu treffen. Ihr Weg führt sie in eine große Stadt, deren näherer Anblick bei Ezekiel einen Lachkrampf ausgelöst: Jemand hat Zombies in Kostüme gesteckt und die Untoten so hergerichtet, als wären sie Attraktionen in Disney Land.

© AMC The Walking Dead: Princess

Hinter der ganzen Show steckt Princess, die sich dem Trio bald zu erkennen gibt. Ihre Haare sind lila gefärbt, sie trägt eine auffallende pinke Jacke und hantiert obendrein mit einem Maschinengewehr. Geradezu euphorisch begrüßt sie die Reisegruppe um Eugene.



Princess' Einführung in der Serie ist dem in den Comics sehr ähnlich. Dort erscheint sie auf der Bildfläche, als eine Gruppe aus Alexandria den Weg zu Stephanie bewältigt. Während sie sich in der Vorlage jedoch in Pittsburgh aufhält, dürfte der Ort des Treffens hier ein anderen sein, denn Eugene, Yumiko und Ezekiel wollen nach Charleston, West Virginia und die Skyline sieht nicht nach Pittsburgh aus.

Wie die Comics offenbaren, ist Princess sehr einsam. Vor der Ankunft der kleinen Kolonne aus Hilltop hatte sie ein Jahr lang keine anderen Menschen gesehen. Die meiste Zeit verbrachte sie damit, Zombies zu töten oder die Untoten kreativ in der Stadt zu platzieren.

In der Vorlage erfahren wir zudem, dass Princess während ihrer Kindheit von ihrem Stiefvater und Stiefbruder missbraucht wurde. Vor der Zombie-Apokalypse arbeitete sie in Coffee-Shops und Plattenläden.

Princess ist optimistisch und verdammt redselig, was die Serie womöglich in der nächsten Folge beweisen wird. Gerade wegen ihrer extrovertierten Art hat sie unter den Comic-Lesern keineswegs nur Fans, vielmehr gilt sie als durchaus streitbare Figur.

The Walking Dead: Princess wird wichtig in Staffel 10

Anlässlich der aktuellen The Walking Dead-Episode sprach Showrunnerin Angela Kang mit Entertainment Weekly und deutete schon einmal an, was wir von dem aufgeweckten Neuzugang in der Serie erwarten dürfen.

© AMC The Walking Dead Staffel 10

Kang beschreibt Princess als "wirklich lustigen Charakter", der im Leben seinen eigenen Weg finden musste und nun in dieser Stadt feststeckt. In der nächsten Folge werden wir mehr über sie erfahren, zudem soll sich Juanita als wichtiger Katalysator für kommende Ereignisse erweisen.

The Walking Dead schauen: Die neuen The Walking Dead-Episoden werden sonntags in den USA auf AMC ausgestrahlt und sind hierzulande einen Tag später auf FOX und über Sky Ticket zu sehen.

Damit gemeint sein könnte, dass Princess Eugene und Co. letztlich zum Commonwealth führt, das in den Comics eine wichtige Station markiert und schon seit Längerem gewissermaßen auch über der Serie schwebt. Dies stünde sogar auch im Einklang mit den Geschehnissen aus der Vorlage.

Podcast für The Walking Dead-Fans: Der Abschied für Michonne

In der neuen Folge unseres Podcasts Moviepilot Live: The Walking Dead - auch bei Spotify - besprechen Yves und Sebastian den herzzerreißenden Abschied von Michonne:

In Folge 13, Michonnes Weg, kochen die Fan-Emotionen hoch. Denn Michonne beendet ihre Reise in The Walking Dead. Dafür kehren viele bekannte Gesichter für eine dramatische Was-wäre-wenn-Geschichte zurück, die uns komplett von Hocker gerissen hat.



Was erwartet ihr von Princess in The Walking Dead?