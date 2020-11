Fear the Walking Dead Staffel 6 wird nach der 7. Folge schon früher als gedacht in die Winterpause geschickt. Wann ihr mit neuen Folgen bei Amazon rechnen könnt, erfahrt ihr hier.

Mit Staffel 6 erhielt Fear the Walking Dead eine bitter nötige Frischzellenkur. Wer hätte gedacht, dass sich das Zombie-Spin-off nach dem Staffel 5-Desaster rehabilitieren könnte? Aber bei aller Freude über die gestiegene Qualität der neuen Folgen kommt nun der große Dämpfer: Nach Folge 7 ist schon wieder Schluss.

Die Corona-Pandemie hat auch die Pläne des The Walking Dead-Franchise ordentlich durcheinander gebracht. So muss auch die neue Staffel Fear the Walking Dead vorzeitig in die Winterpause geschickt werden. Wir haben für euch alle wichtigen Infos zusammengetragen, wann es mit Staffel 6 weitergehen wird.

Fear the Walking Dead Staffel 6: Darum ist nach Folge 7 schon wieder Schluss

Im März 2020 mussten die laufenden Dreharbeiten zur 6. Staffel von Fear the Walking Dead abgebrochen werden. Bis zu diesem Zeitpunkt waren erst sieben der geplanten 16 Episoden komplett abgedreht. Das hatte zur Folge, dass auch der geplante Start im Sommer auf den Herbst verschoben werden musste.

Schaut den Trailer zu Fear the Walking Dead Staffel 6:

Seit August läuft die Produktion der verbleibenden neun Folgen in Texas wieder auf Hochtouren. Aktuell sind bereits 13 der geplanten 16 Episoden abgedreht. Allerdings hat sich der Sender AMC dazu entschlossen, die mittlerweile fertige Folge 8 erst im kommenden Jahr auszustrahlen. Genaue Gründe sind aktuell nicht bekannt.

Fear the Walking Dead Staffel 6: Wann kommt Folge 8 bei Amazon?

Eines steht fest: In der kommenden Woche wir es keine neue Folge von Fear the Walking Dead bei Amazon Prime Video geben. Die 7. Folge ist nun offiziell das Midseason-Finale. Die zweite Staffelhälfte wird erst 2021 an den Start gehen. Ein genaues Startdatum gibt es noch nicht.

Fear the Walking Dead: Staffel 6 muss noch einige Fragen klären

28. Februar 2021 gehen die sechs Bonus-Episoden von The Walking Dead in den USA bei AMC an den Start gehen. Fear the Walking Dead könnte somit bereitszurückkehren und damit parallel zur Mutterserie laufen. Möglich ist auch, dass Fear Staffel 6 direkt im Anschluss, also abausgestrahlt wird.

Mit Staffel 6 bricht Fear the Walking Dead das bisherige Format der Serie auf und stellt nun im Stil einer Anthologieserie von Folge zu Folge andere Charaktere in den Fokus, während sich im Hintergrund eine größere Geschichte eröffnet.

Nach 7 Folgen wissen wir aber noch erstaunlich wenig über die neue mysteriöse "Das Ende ist der Anfang"-Gruppe, die brutale Anschläge auf die Siedlungen von Virginias Pionieren verübt.

Und auch an der Morgan-Front gibt es noch einiges zu erzählen. Wird er seine Freunde aus der Gefangenschaft befreien und mit diesen im trockengelegten Stausee eine neue Gemeinschaft errichten können?

The Walking Dead-Theorie: Gehören Maggie und Virginia zur gleichen Gruppe?

Und natürlich erhoffen sich The Walking Dead-Fans bald eine Antwort auf die große Frage: Was wird aus den Pionieren, wenn (die mittlerweile einhändige) Virginia die Kontrolle verliert oder gar stirbt? Gibt es sogar eventuell eine Verbindung zur unbekannten Gruppe, der Maggie angehört?

