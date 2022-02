The Walking Dead-Überraschung für Negan: Sein Schicksal wird zum großen Rätsel für Staffel 11

The Walking Dead Staffel 11 ist mit einer neuen Folge zurück auf Disney+. Am Ende von Episode 9 verabschiedet sich Negan überraschend. Was bedeutet das nun für den Ex-Savior?

Achtung, Spoiler zu The Walking Dead: Einer der spannendsten Konflikte in den bisherigen Folgen der 11. Staffel von The Walking Dead ist der Konflikt zwischen Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan). In der neuesten Episode kommt dieser zu einem überraschenden und abrupten Ende. Genau wie in der Comic-Vorlage verabschiedet sich Negan aus der Haupthandlung.

Ein großer Umbruch steht nach der Folge No Other Way für The Walking Dead an. Um die Reaper müssen wir uns keine Sorgen mehr machen. Denn ab jetzt steht das Commonwealth voll und ganz im Fokus der finalen Season. Aber welche Rolle wird Negan in den verbleibenden 15 Episoden spielen? Werden wir ihn nochmal wiedersehen? Die Showrunnerin gab uns darauf eine Antwort.

The Walking Dead: Negan folgt dem Ruf der Comics

Schon im Vorfeld haben sich Fans der The Walking Dead-Comics gefragt, welche Rolle Negan wohl im finalen Commonwealth-Arc der Serie spielen könnte. Denn in der Vorlage ist Negan nach dem Ende der Whisperer nicht mehr Teil der Handlung und lebt fortan in Abgeschiedenheit. Überraschend hat sich nun auch Serien-Negan für diesen Weg entschieden.

The Walking Dead Staffel 11B beginnt im Commonwealth das Endgame

The Walking Dead - S11 Teil 2 Trailer (English) HD

Nachdem Maggie nahezu alle Reaper massakriert hat, kommt es am Ende von Staffel 11 Folge 9 zu einer Konfrontation zwischen ihr und Negan. Er weiß, dass es niemals einen Waffenstillstand zwischen ihnen geben kann und früher oder später einer von ihnen sterben muss. Deshalb nimmt sich Negan selbst aus der Gleichung und lässt Maggie und die Überlebenden von Alexandria hinter sich lassen.

Negan bleibt Teil von The Walking Dead und erhält eine komplett neue Story

Ihr müsst allerdings keine Angst haben, dass Negan nun komplett aus der Serie verschwindet – immerhin sind auch noch nicht gezeigte Szenen mit ihm im Trailer zu The Walking Dead Staffel 11B zu sehen. Im Interview mit Moviepilot bringt Showrunnerin Angela Kang Licht ins Dunkel und bestätigt Negans baldige Rückkehr:

Ich sage nur so viel: Negan wird in diesen acht Folgen mit ein paar anderen Dingen beschäftigt sein. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das wirklich Spoiler wären. Aber wir werden auf seine Geschichte zurückkommen. Wenn wir Negan das nächste mal wiedersehen, wird das zu neuen Umständen für alle Beteiligten führen.

Früher oder später werden wir Negan wiedersehen. Im Trailer ist er bereits an der Seite neuer Charaktere zu sehen. Noch wissen wir nicht, wer diese Figuren sind, da sie nicht den Comics entsprungen sind. Die Autori:nnen von The Walking Dead mussten sich eine komplett neue Geschichte für den ambivalenten Lieblings-Bösewicht ausdenken.

Ob seine Story irgendwann mit der des Commonwealth kollidiert oder komplett losgelöst von der Haupthandlung sein wird, ist noch nicht bekannt. So viel können wir schon mal verraten: In Folge 10 wird Negan nicht zu sehen sein. Aber früher oder später wird Staffel 11 dieses Rätsel lösen.

Freut ihr euch auf eine komplett neue Story mit Negan oder wäre ein finaler Abschied besser gewesen?