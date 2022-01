The Walking Dead enthüllt im neuen Trailer endlich die wahre Bösewichtin von Staffel 11

The Walking Dead Staffel 11 kehrt im Februar aus der Pause zu Disney+ zurück. Der erste Trailer, was Negan, Maggie, Daryl und Co. im Commonwealth erwartet.

The Walking Dead ist einer der vielen Serien, von denen wir uns 2022 verabschieden müssen. Während sich Fans noch eine ganze Weile auf das große Finale gedulden müssen, startet am 21. Februar 2022 erstmal das zweite Kapitel der dreiteiligen Staffel 11 mit acht neuen Folgen auf Disney+. Der erste Trailer stellt uns nun die finale Bösewichtin von The Walking Dead vor: Pamela Milton. Mehr zu ihr weiter unten. Schaut hier den Trailer zu The Walking Dead Staffel 11B The Walking Dead Season 11 Part 2 - Official Trailer (2022) Norman Reedus The Walking Dead enthüllt im Trailer zu Staffel 11B wie es weitergeht Schon in der ersten Vorschau auf Staffel 11B enthüllte The Walking Dead das Schicksal von Negan (Jeffrey Dean Morgan) und Maggie (Lauren Cohan). Ein gemeiner Cliffhanger ließ uns um ihr Leben bangen, nachdem sie zum Ziel einer tödlichen Pfeilsalve wurden, die von der neuen Reaper-Anfürerin Leah (Lynn Collins) auf sie gerichtet wurde. Dass die beiden Hauptfiguren überleben, ist aber keine wirkliche Überraschung. Alle Staffeln The Walking Dead bei Disney+ streamen * In den ersten acht Folgen von Staffel 11 hatten die Geschichten der Alexandria-Bewohner:innen, der Reaper-Bösewichte sowie des Commonwealth kaum Überschneidungspunkte. Das wird sich nun ändern. Nachdem Eugene den Stadtort seiner Community preisgab, wird die mysteriöse und sehr strenge Mega-Gemeinschaft nun zum Dreh- und Angelpunkt der Handlung.

In The Walking Dead Staffel 11B dreht sich alles um das Commonwealth Während Eugene, Ezekiel, Princess und Yumiko bereits erste Erfahrungen mit dem Commonwealth sammelten, werden nun auch die anderen Hauptcharaktere mit der neuen Community sowie ihren Soldaten in weißen Plastikrüstungen Bekanntschaft machen. Denn das Commonwealth wird zur Rettung für die ausgehungerten Überlebenden in Alexandria. © AMC Neue The Walking Dead-Schurkin: Pamela Milton Dabei werden wir erstmals auch die Commonwealth-Anführerin Pamela Milton (Laila Robins) zu Gesicht bekommen, deren abscheulichen Bonzensohn Sebastian wir bereits kennenlernen durften. Mit Blick auf die Comicvorlage können wir davon ausgehen, dass die Machtperson hinter der utopisch erscheinenden Mini-Gesellschaft einige Leichen im Keller hat. Das strenge Regiment Miltons sowie die von ihr geschaffene Klassengesellschaft wird in Staffel 11B für jede Menge explosiver Konflikte und Machtspiele sorgen. Wir können uns sicher sein, dass sich Wildfänge wie Negan, Maggie, Daryl und auch Carol nur widerwillig in eine von Korruption verseuchte Gesellschaft eingliedern lassen. Die 8 neuen Folgen von The Walking Dead Staffel 11 werden vom 21. Februar bis zum 11. April 2022 immer montags bei Disney+ veröffentlicht. Einen Starttermin für den achtteiligen Serienabschluss (Staffel 11C) gibt es noch nicht.

