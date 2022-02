Der beste The Walking Dead-Schurke: Diese 6 Stars hätten beinahe Negan gespielt

The Walking Dead hat mit Negan einen Serienschurken für die Ewigkeit hervorgebracht. Für Jeffrey Dean Morgans ikonische Rolle waren allerdings noch 6 andere Stars im Rennen.

"Schon in die Hosen gepisst?". Mit diesen Worten brachte die Zombieserie The Walking Dead im Finale der 6. Staffel einen der ikonischsten Serienbösewichte hervor. Trotz seiner abscheulichen Taten wird der vorlaute, charismatische und absolut bedrohliche Baseball-Fetischist Negan seither von Fans gefeiert – auch wenn er mittlerweile die Rolle des Antihelden einnimmt.

Heute kann sich wohl niemand mehr einen anderen Schauspieler als Jeffrey Dean Morgan als Negan Smith vorstellen. Doch beinahe hätte The Walking Dead ganz anders aussehen können. Denn für die Rolle des aus dem Comics bekannten Schurken waren eine Reihe anderer Stars im Gespräch. Wir stellen euch die 6 Schauspieler, die für Negan im Rennen waren, vor.

The Walking Dead Fast-Negan Nr. 1: Ritchie Coster

© AMC Ritchie Coster in The Walking Dead

Der Brite Ritchie Coster war einer der vielen Schauspieler, die für die Rolle des Negan vorsprachen. Das verriet der unter anderem als Tschetschene aus The Dark Knight bekannte Darsteller kürzlich in einem Making-Of zur 11. Staffel von The Walking Dead (via Comicbook ). Einen Trostpreis gab es für ihn dennoch. Einige Jahre nach der Absage wurde er doch noch Teil des The Walking Dead-Casts. In Staffel 11 spielt er den Reaper-Anführer Pope.

The Walking Dead Fast-Negan Nr. 2: Garret Dillahunt

© AMC Garret Dillahunt in Fear the Walking Dead

Garret Dillahunt brachte uns mit dem Revolverhelden John Dorie eine der coolsten und besten Figuren von Fear the Walking Dead. Dabei hätte er beinahe schon viel früher Teil des Serien-Universums sein können und heizte damals auf Twitter die Fan-Spekulationen an. Wie Dillahunt gegenüber EW erzählt, kam er im Negan-Casting-Prozess aber nicht sehr weit. Das lag vor allem daran, dass er damals vertraglich an die Amazon-Serie Hand of God gebunden war.



The Walking Dead Fast-Negan Nr. 3: Matt Dillon

© Leonine Matt Dillon in The House That Jack Built

Ein möglicher Kandidat für die Rolle des Negan war seinerzeit der 80er Jahre-Star Matt Dillon, der 2015 in der Serie Wayward Pines zu sehen war. Auch wenn er den Part nicht bekommen hat, haben wir dank Lars von Triers The House That Jack Built einen Einblick bekommen, wie Dillion als bedrohlicher Psychopath gewirkt hätte.

The Walking Dead Fast-Negan Nr. 4: Jon Hamm

© AMC Jon Hamm in Mad Men

Von 2007 bis 2015 war Jon Hamm eines der bekanntesten Gesichter des Senders AMC. Nach dem Ende von Mad Men hätte er als Negan gleich die nächste ikonische Serienrolle spielen können. Denn Hamm war die erste Wahl des The Walking Dead-Schöpfers Robert Kirkman, wie dieser gegenüber MTV erzählt. Mehr als ein paar Gespräche, in denen Kirkman und Hamm über die Rolle diskutierten, gab es aber nicht.

The Walking Dead Fast-Negan Nr. 5: Matthew Lillard

© Warner Bros Matthew Lillard in Scooby Doo

"Jedes Mal wenn ich dieses besch*** Negan-Shirt sehe, will ich einfach nur 'F*** dich' sagen", scherzt Schauspieler Matthew Lillard bei einem Panel der Walker Stalker Con (via Fanfest ). Denn tatsächlich soll es ein knappes Rennen zwischen Jeffrey Dean Morgan und dem Scream-Darsteller Lillard gewesen sein, der mehrere Vorsprechen im Prozess der Negan-Suche absolvierte. Und jetzt stellt euch vor, wie The Walking Dead aussehen würde, hätte Shaggy aus Scooby Doo die Rolle bekommen.

The Walking Dead Fast-Negan Nr. 6: Henry Rollins

© FX Henry Rollins in Sons of Anarchy

Schauspieler und Musiker Henry Rollins diente ursprünglich als Inspiration für den Negan aus den The Walking Dead-Comics. Die bedrohliche Präsenz eines Negan hat Rollins auf jeden Fall. Einen kleinen Eindruck davon haben Serienfans in der 2. Staffel der Hit-Serie Sons of Anarchy bekommen. Hier war es als fieser Gegenspieler AJ Weston zu sehen.

Als die Suche nach einem Darsteller für die Live-Action-Version begann, wurde Rollins natürlich für die Rolle angefragt, wie er im Interview mit Forbes erzählt: "Ich bin zum Vorsprechen und es gab fünf Seiten mit coolen Dialogen, all diesen Schimpfwörtern und es war großartig. Aber ich hab die Rolle nicht bekommen."

Hättet ihr euch jemand anderes als Jeffrey Dean Morgan als Negan in The Walking Dead vorstellen können?