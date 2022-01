Volle Dröhnung The Walking Dead mit 5 neuen Staffeln: Alle Starttermine 2022 im Überblick

The Walking Dead feuert in diesem Jahr aus allen Rohren. TWD, Fear the Walking Dead und eine komplett neue Serie warten mit 5 frischen Staffeln auf. Alle bekannten Starttermine findet ihr hier.

Das große Serien-Universum rund um The Walking Dead wird in diesem Jahr so einige Überraschungen für Fans auf Lager haben. Ab Ende Februar startet ein besonders ereignisreiches Jahr für das Zombie-Franchise, das uns nahezu durchgängig neue Serien und Staffeln verspricht.

Rund um das mit Spannung erwartete Serienfinale von The Walking Dead starten über das gesamte Jahr verteilt insgesamt 5 neue Staffeln und Halbstaffeln aus dem Zombie-Franchise. Alle bekannten Starts und Release-Zeiträume der in diesem Jahr laufenden The Walking Dead-Serien findet ihr hier in der Übersicht.

The Walking Dead & Spin-offs: Diese 5 neuen Staffeln starten 2022

Das große The Walking Dead-Finale, die Rückkehr einer lange totgeglaubten Figur sowie eine komplett neue Ablegerserie sind nur einige Highlights, auf die sich Fans 2022 freuen können. Los geht das prall gefüllte The Walking Dead-Jahr mit acht neuen Episoden der 11. Staffel, die uns erneut in die strenge Riesengemeinschaft des Commonwealth entführen.

Alle The Walking Dead-Starts 2022 im Überblick:



The Walking Dead Staffel 11B – 8 neue Folgen ab 21. Februar 2022 bei Disney+

– 8 neue Folgen ab 21. Februar 2022 bei Disney+ Fear the Walking Dead Staffel 7B – 8 neue Folgen ab 18. April 2022 bei Amazon

– 8 neue Folgen ab 18. April 2022 bei Amazon Tales of the Walking Dead – Start und dt. Anbieter: TBA

– Start und dt. Anbieter: TBA The Walking Dead Staffel 11C - 8 finale Folgen vsl. ab Herbst 2022 bei Disney+

- 8 finale Folgen vsl. ab Herbst 2022 bei Disney+ Fear the Walking Dead Staffel 8A - 8 neue Folgen vsl. Ende 2022 bei Amazon

Nur eine Woche nachdem sich The Walking Dead Staffel 11 mit Folge 16 wieder in die Pause verabschiedet, kehrt Fear the Walking Dead aus der Winterpause zurück. In der 2. Hälfte der 7. Staffel erwartet uns ein erbitterter Krieg zwischen Victor Strand und Alicia, ehe die große Rückkehr der ehemaligen Hauptfigur Madison ansteht.

Schaut hier den Trailer zu The Walking Dead Staffel 11 Teil 2

The Walking Dead - S11 Teil 2 Trailer (English) HD

Noch gibt es keine Startdaten für die acht abschließenden Episoden von The Walking Dead sowie den Beginn der mittlerweile 8. Staffel des Spin-offs Fear the Walking Dead. Erfahrungsgemäß wäre hier ein Start im Spätsommer oder im Herbst möglich. Ebenfalls soll im Laufe das Anthologie-Spin-off Tales of the Walking Dead an den Start gehen, das seit Januar gedreht wird.

Diese Filme und Serien starten nach dem The Walking Dead-Ende

Tales of the Walking Dead ist der bereits dritte Serienableger und startet 2022 bei AMC. In 6 abgeschlossenen Einzelfolgen werden hier verschiede Geschichten aus dem TWD-Universum erzählt, die auch so einige bekannte Gesichter zurückbringen werden. Vermutet werden bereits Auftritte von Fanlieblingen wie Sasha und Abraham.

Neben einer weiteren bereits bestätigten Spin-off-Serie, die 2023 an den Start gehen soll und einem Film über Rick Grimes' Erlebnisse in der Civic Republic befinden sich bei AMC noch zwei weitere Film- und Serien-Projekte in der Entwicklung:

Ganz so schwer wird Fans der Abschied von The Walking Dead sicher nicht fallen, denn das Zombie-Franchise ist noch lange nicht bereit loszulassen. Während ein Ende von Fear the Walking Dead noch nicht in Sicht ist, stehen schon zahlreiche neue Projekte in den Startlöchern, die auch tote Charaktere wieder auferstehen lassen.



