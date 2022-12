The Walking Dead- und Marvel-Star in abgefahrener Rolle: Diesen neuen Serien-Start solltet ihr auf dem Schirm haben

Heute startet eine Serie im Stream, die euch The Walking Dead-Star Jon Bernthal in einem völlig neuen Licht zeigt: Ober habt ihr Marvels Punisher schon mal als Callboy gesehen?

Bei Paramount+ läuft heute, am 28. November 2022, die Krimiserie American Gigolo an, die einen zu Höchstleistungen aufspielenden Jon Bernthal als Hauptfigur im Gepäck hat. Während seine Besetzung nicht die offensichtliche Wahl ist, geht der dramatische Thriller dank ihr umso besser auf.

American Gigolo jetzt im Stream: Ein Serien-Remake mit neuem Dreh

Bei American Gigolo handelt es sich um die Serien-Neuauflage von Paul Schraders 80er-Jahre-Thriller Ein Mann für gewisse Stunden durch David Hollander (Ray Donovan). Der wegen Mordes verurteilte Sexarbeiter Julian Kaye (Jon Bernthal) wird nach 15 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Die Welt und das Escort-Business hat sich nun verändert. Während der Ex-Callboy sich einerseits um einen Neuanfang bemüht, sucht er zugleich nach Hinweisen, was damals wirklich passiert ist, als er neben einer toten Kundin aufwachte.

American Gigolo - S01 Trailer (English) HD

Notgedrungen führt seine Spurensuche den ehemaligen American Gigolo zu alten Bekannten: Kann Julians mittlerweile verheiratete große Liebe Michelle (Gretchen Mol) etwas damit zu tun haben, dass ihm der Mord angehängt wurde? Wie passen seine alte Zuhälterin Olga (Sandrine Holt) und deren inzwischen erwachsene Tochter Isabelle (Lizzie Brocheré) ins Bild? War Julien am Ende vielleicht doch selbst für die grausige Gewalttat verantwortlich und kann sich nur nicht erinnern?



Nach The Walking Dead und Marvels Punisher wird Jon Bernthal überzeugend zum American Gigolo

Im Originalfilm vor 42 Jahren verkörperte noch Richard Gere den American Gigolo, der für seine Womanizer-Rollen bekannt wurde. Dass die Serien-Neuauflage insbesondere in Sachen Besetzung eigene Wege geht, kommt dem Remake zugute: Denn ihren größten Reiz zieht die Neuerzählung aus ihrer spannenden Querbesetzung von Jon Bernthal.

In seinen berühmtesten Rollen spielte der Schauspieler meist harte Typen, sei es als Daredevil-Gegenspieler mit eigener Serie (Marvel's The Punisher), als Ex-Cop Shane in den ersten Staffeln von The Walking Dead oder in Actionrollen wie denen von Baby Driver, The Accountant und Wind River. Den Amerikaner mit der bulligen Gestalt und der 14-fach gebrochenen Nase als sinnlichen Escort-Mann zu besetzen, geht als Rechnung jedoch auf. Nicht nur, weil er einen Ex-Häftling spielt, sondern auch, weil er die Rolle mit seiner magnetischen Aura als Schauspieler überzeugend verkauft.

Showtime Jon Bernthal als American Gigolo

Dank kleiner Stellschrauben und Änderungen, wie dem neu eingefügten längeren Gefängnisaufenthalt, dem Einblick in die Sex-Industrie von Los Angeles und der reumütigen Polizistin Sunday (Rosie O'Donnell), können auch all jene, die Paul Schraders Thriller-Vorlage kennen, noch Wendungen und Überraschungen erleben. Alle anderen dürfen einfach die von Jon Bernthal verführerisch dargebotene Hand ergreifen und sich in den erotischen Krimi hineinziehen lassen.

American Gigolo startet mit 2 der 8 Episoden am 28. Dezember 2022 bei Paramount+ (auch mit Sky Q-Abo anschaubar) und wird anschließend jeden Mittwoch mit Doppelfolgen gezeigt.

Hattet ihr die Serie American Gigolo als Walking Dead- oder Punisher-Fans schon auf dem Schirm?